Oposición pide la cabeza de titular de Registro Electoral por “hurrera”

Además, Peralta suena como una de las candidatas para integrar la lista del Senado en las internas del próximo año.

“Una cosa es saber que esa institución está copada por la ANR. Otra es que directamente se burlen de todos y vayan a chuparle las medias a su patrón y su títere”, cuestionó Desirée Masi.

“Alto cargo en ente público, que tiene la obligación de ser custodio de la voluntad popular. Por cierto, candidata a senadora de lista HC. Todo se sabe”, criticó la progresista.

“Es su derecho, pero debe renunciar y se dedica a eso. Ser mascota o títere para que el patrón la ponga en su lista. Y andar de hurrerina”, acotó.

“Un funcionario, obviamente, puede tener origen político, pero si uno ocupa un lugar técnico y un lugar tan sensible como la Justicia Electoral, por lo menos, no debería mostrarse públicamente haciendo campaña política o interna”, cuestionó el liberal Enrique Buzarquis.

“Es realmente lamentable que la directora de Registro Electoral esté haciendo básicamente campaña y pegándose a una de las candidaturas”, remarcó Jorge Querey, del Frente Guasu.

Recordó que Peralta tiene antecedentes preocupantes sobre el traslado directo del Registro Electoral a padrones de la ANR, que se le atribuyó a un supuesto hacker.

Sixto Pereira, de su mismo sector político, alega que ya no es extraño este tipo de hechos. Sostuvo que la Justicia Electoral debe garantizar la independencia.

“Esta señora tiene que separarse o separarle la instancia para dar una señal, un gesto político”, consideró. Sostuvo que es un tovajepete (cachetada) al elector.

“Siendo directora del Registro Electoral, es una de las instancias que tendría que ofrecer la mayor transparencia posible”, opinó el senador luguista Hugo Richer.

“Se admite la posibilidad de que pueda ser candidata. La foto implica eso. A partir de eso, esperamos su renuncia. Es lo más ético que se puede hacer. No puede seguir en esas condiciones”, indicó.

“Una alta funcionaria de la Justicia Electoral debe obrar con objetividad”, sostuvo el liberal Amado Florentín.

“Acá hay preferencia, beneplácito y condescendencia hacia un candidato y un modelo de exclusión, de copamiento, diametralmente opuesto al que los jóvenes del país queremos”, fue el mensaje del presidente de la Juventud Liberal Carlos Aquino, en relación a Peralta, y su foto con Cartes y Peña.

Hurrera, pero no corrupta. Ante la avalancha de cuestionamientos, Peralta no tuvo inconvenientes en admitir que “prefiero que me llamen hurrera, que significa estar apasionada por un ideal, un objetivo, antes que me llamen corrupta”. “Al menos corrupta no soy”, y alegó contar con una gestión transparente.



Es su derecho, pero debe renunciar y se dedica a eso. Ser mascota para que su patrón le ponga en la lista.

Desirée Masi,

PDP.



Creo que la Justicia Electoral debe ir tomando medidas, porque se rompe el equilibrio y la garantía.

Enrique Buzarquis,

PLRA.



Inmediatamente tiene que ser separada de la dirección por decoro o por delicadeza, si tiene sangre en la cara.

Sixto Pereira,

Frente Guasu.



Debe obrar con objetividad. Esta señora debe ser apartada de su cargo por demostrar un fanatismo.

Amado Florentín,

PLRA.



El Registro Electoral es una de las instancias que tendrían que ofrecer la mayor transparencia posible.

Hugo Richer,

Frente Guasu.