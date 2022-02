Oposición cree que influyó visita de alto representante de EEUU a Abdo

A la espera de una decisión del oficialismo, el senador Hugo Richer, del Frente Guasu, dijo que el juicio político está en stand by y en su relato, hace énfasis en que tras la visita del encargado de Negocios de la Embajada norteamericana, Joseph Salazar, al presidente Mario Abdo Benítez, el juicio político perdió fuerza y estima que no habrá votos.

Tanto Patria Querida, desde Diputados y el Senado, y el Frente Guasu, también desde el Senado, prestarán sus votos a favor del juicio político, porque señalan que hay causales de sobra desde hace varios años. Cabe señalar que se precisan los votos del oficialismo, para poder aprobar y este sector se reunirá mañana para tomar una decisión.

“Nosotros en Patria Querida queremos trabajar en serio y por eso vamos a buscar hechos concretos, vamos a buscar informes que puedan acreditar o no lo que está ocurriendo con el trabajo en la Fiscalía”, manifestó Villarejo quien había manifestado que pedirá informes sobre la actuación de Quiñónez en el marco de las denuncias presentadas por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, sobre el supuesto esquema de contrabando y lavado de dinero de Horacio Cartes.

“No se tiene que jugar con la herramienta del juicio político porque finalmente es importante presentar un juicio político si hay de alguna manera ciertos acuerdos válidos, porque termina siendo un salvataje o eventualmente se plantea una amenaza para que algunos sean los salvadores y uno termina generando un problema para que otros den una solución que tampoco corresponde”, resaltó el diputado Villarejo, de Patria Querida.

“Todos los elementos nos lleva a mirar que no hay una estrategia clara sobre este tema. Al final, los colorados y detrás de ellos la oposición, esperamos qué dirá el presidente de la República y el presidente no pudo ser más ambiguo, que es la especialidad de Mario Abdo Benítez”, señaló el senador Richer, quien ya da por perdida la posibilidad de contar con los números para presentar un juicio político.

“En Paraguay tenemos que acostumbrarnos a que el inocente, por más de que todos piensen que es culpable, sea inocente, y si es que es culpable, por más de que se piense de que es inocente, sea culpable. Acá tienen que hablar los hechos, dejemos que hablen los hechos y cuanto más contaminemos los hechos, se va a deslegitimar”, dijo el presidente el viernes al ser consultado sobre el tema, lo que no se entendió finalmente.

Richer comenta que todo se inició con el caso de San Bernardino donde, tras los asesinatos en pleno concierto “hubo un feroz contraataque del cartismo hacia Arnaldo Giuzzio”. Luego siguió contando que “cambia la película con la intervención de Giuzzio en el Congreso, sobre los negocios de Horacio Cartes y ese sector del Partido Colorado, es decir, el oficialismo, “retoma la ofensiva contra el cartismo”.

En ese marco sale la posibilidad de juicio político a la fiscala general. “Se veía primeramente una disputa entre facciones del Partido Colorado que a su vez están vinculados a grandes grupos económicos”, explicó.

No obstante, la disputa colorada que terminó apuntando a la fiscala general, no movió mucho el tablero en relación con el primer intento de juicio político del 2020, donde se terminó salvando a la fiscala.

“Para la próxima vez, creo que es importante, si de verdad queremos llevar adelante un juicio político, ganemos la confianza para que la gente, para que la ciudadanía salga a presionar sobre eso; de lo contrario, esto queda en una mera disputa de poder sin gente movilizada”, aseveró Richer.

“Yo creo que gran parte de la ciudadanía quiere que se vaya la señora Sandra Quiñónez, pero mira con desconfianza el debate político a nivel de los factores de poder y me parece que ese es el punto central de este tema”, argumentó.

Mencionó que el cartismo utilizó hábilmente la idea de que la esposa del vicepresidente Hugo Velázquez, Lourdes Samaniego, sea quien asuma el cargo de fiscala general, lo cual es muy improbable.

“Si se va la señora Quiñónez y asume uno de los fiscales adjuntos, inmediatamente el Consejo de la Magistratura tiene que llamar a concurso de tal manera que envíe una terna al Poder Ejecutivo, que elegirá a una persona de la terna para elevar a su vez a la Cámara de Senadores, donde se presta el acuerdo. Ese proceso no dura más de tres meses”, resaltó.

Indicó que el cartismo divulgó una información hábilmente.

Sostuvo que hay muchas guerras mediáticas, están las internas del Partido Colorado, también hay grupos económicos enfrentados y el tema de la Fiscalía General del Estado es un tema que está dentro de ese conflicto de intereses.

Para el senador del Frente Guasu, los datos que brindó el ministro del Interior sobre los supuestos negocios de Cartes, fueron reveladores y lo que falta es confirmar la veracidad de esos hechos. Sostuvo que la duda surgió porque el ministro no acercó la denuncia al Ministerio Público. No obstante, indicó que Giuzzio presentó los datos en la intervención, como una investigación muy avanzada y muy minuciosa. Hay una serie de elementos inconexos que no tuvieron la fuerza hasta ahora, “no sé mañana”.

En su momento, Villarejo señaló que son graves las declaraciones de Giuzzio. “Que un ministro del Interior haga esa denuncia tan fuerte es grave”, dijo y mencionó que va a solicitar informes para conocer si la Seprelad remitió información a la Fiscalía y saber qué acciones se tomaron en su momento.

Tras la amenaza de juicio político, la Fiscalía inició la investigación al ex mandatario por contrabando, lavado, declaración falsa y enriquecimiento.

Emilio Fúster, ministro de Lucha contra el Contrabando, indicó que el 95% de los cigarrillos incautados en contrabando pertenecen a Tabacalera del Este SA, cuyo accionista mayor es Cartes.



