“Usemos mejor el tiempo que tenemos”

“Si utilizamos convenientemente los recursos disponibles y nos evitamos el estado de estrés y de sicosis colectiva en el que nos encontramos todos, puedo asegurarles que probablemente el 2020 será el mejor año. Los docentes necesitan mejorar radicalmente sus habilidades en lenguaje oral y escrito, su ortografía, su semántica y por ende, los alumnos también. Aprovechemos este tiempo para aprender de nuevo estos contenidos y más sobre obras literarias, sobre historia y geografía paraguaya, mientras los docentes pueden ser capacitados en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas y así brindar una mejor educación desde la distancia”, opinó la ex directora departamental de Central.



“Hay que dar un periodo de vacaciones”

“Yo pienso que debe aplicarse un receso, unas vacaciones para los estudiantes y sus familias, que están agotados desde que comenzó el aislamiento social y luego las clases virtuales. Creo que lo último que debe hacerse en el sistema educativo es adquirir y dotar de manera masiva tecnología, no sin antes prepararse en el uso de estas herramientas con capacitaciones y sobre todo con contenido digital y que este se respete con derecho de autor, cosa que no siempre quiere ocurrir. Los docentes deben contar con internet para poder navegar, investigar y luego enviar las tareas a los chicos también. Eso debe estar garantizado para todos los educadores en estos tiempos”.



“MEC debe abrir espacio de participación”

“Desde la Red por el Derecho a la Educación y también desde la Otep - Auténtica, exigimos al ministerio que abra una mesa técnica de emergencia, donde todos los sectores podamos discutir y analizar lo que más conviene al sistema mientras que dura la pandemia del Covid-19. El Ministerio hoy hace mal en encerrarse y no dar opciones claras al docente para remitir las tareas virtuales, para aquellos que tienen acceso a conectividad y a computadoras. Tenemos compañeros que están en ciertas zonas de San Pedro donde ni siquiera hay conectividad en el distrito, de eso el MEC no está ni enterado. Tenemos que pensar en todas las realidades diferentes que tenemos”.