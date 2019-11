“No es un tema contra Olimpia, en absoluto”

Francisco Giménez Calvo, presidente de Libertad, también habló del caso y aseguró que esto no es un tema “contra Olimpia, en absoluto”.

“Son temas separados, nosotros no queremos analizar el mérito de Olimpia. Todos tienen presunción de inocencia y no creo que haya que mezclar”, indicó Giménez. “Los logros de Olimpia son innegables pese a las denuncias. La APF contrató a los abogados para ver el tema de apuestas deportivas”, añadió. Además, apuntó que buscan precautelar que las apuestas no perjudiquen al fútbol paraguayo.



“Buscan desestabilizar y no nos van a mover”

El manager deportivo de Olimpia, Raúl Vicente Amarilla, se refirió a las acusaciones y señaló que lo que buscan es “desestabilizar” al Franjeado en la previa al clásico.

“No nos van a mover el piso. No nos sorprende nada de lo que salió hace 24 horas atrás. Sabemos que en la semana del clásico siempre se mueve el avispero”, expresó el dirigente a medios locales. Asimismo, evitó dar mayores declaraciones y expresó su deseo para el juego del domingo. “Esperamos que tengamos una fiesta deportiva como tiene que ser”, culminó.



“Hay que cuidar el aspecto deportivo”

Jorge González, presidente de General Díaz, indicó que la reunión fue para “cuidar el aspecto deportivo” y para que el nombre de ninguna institución se vea “afectado”.

“Que esto no se tome como que es en contra de un club específico o una persona específica”, apuntó González. También dijo que buscarán que las empresas internacionales saquen al fútbol paraguayo de sus grillas.

“La empresa (Apostala) es la que tiene la concepción de las apuestas acá. Por ello es el primero que se verá afectada”, afirmó el dirigente.