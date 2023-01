Olimpia volvió a la Villa con un plantel potenciado

Bajo las órdenes del entrenador Julio César Cáceres y el preparador físico Elvio Paolorosso, al plantel campeón se le sumaron el polifuncional Junior Barreto y el volante Ramón Martínez, aún no lo hizo el delantero Facundo Bruera, quien tiene permiso y está en Argentina.

Sobre las salidas, se dio la despedida oficial a Willian Candia, Jorge Recalde y Alfredo Aguilar.

Pedro Ballota, vicepresidente de club, contó a El Extra (1080 AM) sobre el mercado de pases franjeado: “Hay cuestiones que debemos resolver con él, luego él con su club, pero está en el país”, comentó sobre la llegada del portero Juan Espínola, además adelantó: “Puede ser un argentino y puede ser un uruguayo, hasta que no se cierre, no podemos decir nada. Sobre el lateral a contratar”, lo que sería la 5ª contratación.



Despedida emotiva

Jorge Recalde, volante ex Olimpia, ayer hizo oficial su salida del club tras tres años donde obtuvo cuatro campeonatos. “Pasamos momentos felices consiguiendo títulos y clasificando en torneos importantes, me voy triste por la forma en que salí, pero feliz por los momentos vividos en el club y eso quedará para el recuerdo siempre”, dijo Recalde.