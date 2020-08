Olimpia de visita en Guairá sin Ale Silva

El cuadro de Olimpia se desplaza hasta la capital del Guairá (Villarrica) para medir a Guaireña, férreo local. Alejandro Silva y Richard Ortiz, ausentes en el once Decano.

Por primera vez se dará el duelo entre franjeados y albicelestes en un reducto muy complicado (Parque del Guairá). Sin embargo, Olimpia, como actual monarca, ejerce una presión extra. En Olimpia, el equipo base que enfrentó y goleó a Sol 4-0 en la última fecha, sufre modificaciones obligadas. Richard Ortiz sumó su quinta tarjeta amarilla y Alejandro Silva, que evidenció mediante una publicación (fotografía con un aficionado), donde violó el protocolo dispuesto por la APF y se sometió ayer a pruebas del Covid. El charrúa es baja para este encuentro. En cuanto a Roque Santa Cruz, el capitán y goleador del Decano, está listo, pero no estaría desde el arranque.

Por parte de Guaireña, su DT Troadio Duarte palpita el choque y expresó en diálogo con FALG por la 1080 AM: “Estamos para darle pelea a cualquiera, no solo pensamos en salvarnos porque no en ser campeones”.