Olimpia, sin tiempo para lamentos

Luego del frustrante empate ante Colón de local por Copa, el elenco decano no quiere descuidar el torneo doméstico y pretende seguir de cerca la cima de la clasificación, aguardando un tropiezo de los de arriba.

El entrenador Julio Cáceres podría presentar algunas variantes con respecto al último duelo, en donde pueden reaparecer como titulares Derlis y Walter González en el ataque, para dar descanso a otros, pensando siempre en el compromiso internacional, en donde debe recibir a Peñarol en la semana.

El probable equipo que presentará Olimpia es con: Gastón Olveira; Sergio Otálvaro, Antolín Alcaraz, Luis Zárate e Iván Torres; Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez y Fernando Cardozo; Derlis González y Walter González.

Elogios para Olveira. Ricardo Tavarelli, ex arquero de Olimpia, en charla con FALG (1080 AM), elogió la labor de Gastón Olveira: “Fue la gran figura ayer, el arco de Olimpia es muy grande históricamente no es fácil ser arquero de Olimpia, pero el está demostrando estar a la altura de las exigencias”.