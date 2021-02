Olimpia intima a Huracán vía FIFA por Saúl Salcedo

La novela llamada Saúl Salcedo sigue siendo un dolor de cabeza en Olimpia. El defensor con todos los documentos firmados aún no puede debutar ya que Huracán no manda el certificado que habilite su pase. José Montero, delegado de Olimpia y encargado de asuntos jurídicos del club, explicó lo ocurrido en FALG (1080 AM): “El 29 de enero se terminó de negociar, el 2 de febrero se envió toda la documentación firmada y ellos en un plazo de 72 horas debían haber mandando el TMS (transfer). Ellos están en mora en ese sentido, además quiero aclarar que el club ya hizo la transferencia correspondiente, el 9 de febrero. Ellos debieron enviar el TMS, y nosotros estamos haciendo el reclamo a todas las instancias”.