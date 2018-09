Olimpia ante el más necesitado

Mientras el Franjeado, líder del Clausura con 22 unidades, buscará una victoria que le permita cerrar esta primera rueda en lo más alto de la tabla, el 3 de Febrero intentará rescatar los puntos en juego para seguir soñando con la permanencia en Primera División, algo muy difícil en estos momentos.

Golpeados. Para este duelo, ambos conjuntos llegan tras sufrir una derrota jugando en Ciudad del Este. El equipo de Daniel Garnero se vio superado 1-2 por Sol de América, por su parte el 3 de Febrero cayó 3-1 frente a Nacional.

En el mencionado juego (ante Sol) Olimpia sufrió la expulsión de Jorge Ortega, por lo que Garnero tendrá que realizar una variante obligatoria.

En ese caso, el elegido es Julián Benítez, quien ingresa a ocupar un lugar como volante, pasando Fernando Cardozo a jugar como delantero.

En el conjunto esteño, Eduardo Rivera no podrá contar con el lateral derecho Rodri Ferreira, quien pertenece a los registros del Olimpia, al igual que el defensor central José Cañete. Alexis Rodas será la novedad por Trombelli.

Roque 2019

Era el deseo de todos los hinchas olimpistas y ayer se concretó. A través de su cuenta de Twitter, el presidente franjeado, Marco Trovato, confirmó que Roque Santa Cruz seguirá vistiendo la camiseta del Olimpia durante el 2019. De esta forma el conjunto de Para Uno asegura a su capitán para el desafío principal del próximo año, la Copa Libertadores, a la que ya está clasificada a la fase de grupos, y los torneos locales, Apertura y Clausura.

las cifras

11 veces se enfrentaron ambos equipos en Para Uno, de los cuales el local gano 5 juegos, la visita 4 y hay 2 empates.

1 juego dirigió José Méndez a Olimpia vs. 3 de Febrero. La victoria fue franejada 4-0 en el Apertura de este año.

4 goles suman Roque Santa Cruz, el goleador franjeado, y Facundo Parra, máximo anotador del 3 de Febrero.

Busca el despegue ante Santaní

El necesitado Deportivo Santaní recibe esta noche (desde las 20.00) a Libertad, en el Unión Agrícola.

El equipo de Héctor Marecos, que viene de caer con Guaraní (1-0) necesita imperiosamente de un triunfo para mantener encendida sus intenciones de permanecer en Primera División.

Llega al cierre de la primera ronda con 2 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. Marcelo González y Luis Caballero son las novedades en el once inicial de Marecos.Por su parte, el Gumarelo que no logra convencer en lo futbolístico, viene de vencer a General Díaz por la mínima diferencia (1-0), tres puntos valiosos para no perderle pisada a los de arriba, motivo por el cual, una nueva victoria los mantendrá firme en la lucha por el título.

Cuando se enfrentaron en el Apertura fue Libertad por 2 a 1. En aquel entonces, los goles fueron obra de David Mendieta para el Gumarelo y Fabio Escobar para Santaní.

La cifra

1-1 fue el último resultado entre ambos equipos,por la 2ª rueda del Apertura. Pero Santaní nunca le pudo ganar de local a Libertad