OGD: La fiscala ordenará pericia contable en la causa por enriquecimiento ilícito

La abogada del ex parlamentario Sara Parquet solicitó a la Fiscalía que se realice la diligencia, en mayo pasado, alegando en ese entonces que transcurrieron ocho meses desde que el ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y su primogénito estaban cumpliendo prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

“La Fiscalía no tiene idea de supuestamente cuánto es el monto por el cual ellos se enriquecieron, no saben la conducta con la cual ellos han logrado lavar el dinero. Estamos insistiendo muchísimo en que se haga la pericia contable, no entendemos cómo han transcurrido ocho meses y no se ha realizado esa pericia”, había manifestado Parquet.

La letrada Cecilia Pérez, quien defiende a González Chaves también urgió al Ministerio Público.

Sin embargo la interviniente resaltó que la causa es muy compleja y que lleva su tiempo para peritar todos los inmuebles.

Cabe destacar que Alcaraz había solicitado una prórroga de seis meses más para indagar el caso, argumentando que estaba pendiente los informes inmobiliarios acerca del valor de las propiedades e informes bancarios.