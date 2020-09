OGD deja de cuestionar legalidad de los audios filtrados

El ex senador colorado Óscar González Daher retiró el pedido de excepción de inconstitucionalidad promovida por su defensa, la abogada Sara Parquet, que pretendía excluir los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) como elemento probatorio para el juicio oral, debido a que los mismos no se hicieron con una orden judicial.

Con respecto a la excepción, la defensa ataca el resultado del informe de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional que fue ofrecida como prueba por el Ministerio Público. En el caso, en los audios filtrados y dados a conocer por ABC Cardinal, se escuchaba cómo supuestamente negociaban los casos judiciales entre los procesados.

No obstante, el principal cuestionamiento de la defensa es que los audios no fueron autorizados judicialmente, por lo que son ilegales, y como tales no pueden ser usados en el juicio.

Sin embargo, la fiscala Natalia Fúster manifestó que desde la Fiscalía decidieron no agregar como elemento probatorio los audios justamente para evitar inconvenientes.

Sobre el punto, explicó que sí se presentaron como pruebas el desgrabado de las conversaciones, así como otros elementos que son el detalle de los cruces de llamadas y los informes de auditoría de gestión que hizo la Corte, entre otros.

A más del juicio oral por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher soporta otro juicio oral, acusado junto con su hijo Óscar González Chaves. En este caso, la Fiscalía les acusa por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. En la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, realizada el 18 de junio pasado, el caso fue elevado a juicio oral, por lo que está pendiente su realización.