Oficialista dice que Peña no convence a diputados de HC

Mauricio Espínola, secretario privado del presidente, afirmó que Santiago Peña no es candidato de Juan Carlos Baruja, gobernador de Paraguarí, y tampoco de Pedro Alliana, presidente de la ANR. Acotó que una vez la bancada de Honor Colorado ya le solicitó a Horacio Cartes que sea Alliana el candidato y no el ex ministro de Hacienda.

“Varios diputados (de HC) están hablando con nosotros; porque Santi es el candidato de José Ortiz, gerente de Tabesa, la tabacalera de Cartes; de López Moreira, otro de los gerentes del grupo Cartes y ex Jefe de Gabinete Civil; de Osvaldo Salum, también gerente, es decir, de gente que no tiene nada que ver tiene con el servicio público; no es el candidato de la dirigencia y menos del pueblo”, sentenció el integrante del primero anillo de Abdo Benítez.

Le recomendó a Cartes que no siga gastando su dinero en invertir por la candidatura de Peña que no levanta vuelo en el electorado de la ANR.

“Santi es el candidato del dinero, ¿cuánto más tiene que invertir Cartes en Santi?, ¿más de los casi USD 30 millones que ya invirtió en él? Es mejor que HC guarde nomás su dinero, que sus medios recuperen nomás la credibilidad y no tengan un itinerario político”, fustigó el secretario y dirigente colorado de Capital.

contra campaña. Mauricio le recordó a Santiago Peña su pasado como afiliado en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y que luego se afilió a la ANR para ser el candidato del cartismo en las internas coloradas presidenciales donde enfrentó al presidente Mario Abdo Benítez.

“Santi Peña, ¿es cierto o no que se afilió al Partido Liberal? (...) cierto. ¿Es cierto o no es cierto que se afilió de manera forzada en una convención para mantener su cargo? (...) cierto. ¿Es cierto o no es cierto que es asalariado del Banco Basa (del Grupo Cartes)? (...) cierto”, sostuvo reforzando el ataque desde el oficialismo hacia el sector del cartismo.

En ambos movimientos del sector de la ANR vienen avanzando con la campaña interna para las presidenciales.

El oficialismo sigue posicionando la candidatura del vicepresidente Hugo Velázquez, quien hasta el momento no dio nombre de quien será su dupla en la vicepresidencia.