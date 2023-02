Oficialismo intenta apartar a Santi de Cartes una vez más

Así también, desde la cúpula del oficialismo, que se resistía a la unidad con el cartismo, comenzaron a separar a uno de otro, orientando sus discursos en favor de Santi, pero enfatizando que debe ser independiente del poder de Cartes.

De esta manera, se da un mayor acercamiento de Fuerza Republicana al candidato de la Lista 1.

Varios referentes oficialistas dan su apoyo a Peña, pero al mismo tiempo insisten en que Cartes debe apartarse de la presidencia de la Junta de Gobierno, alegando que la sanción que le impuso Estados Unidos puede afectar el financiamiento de la campaña del partido.

El diputado oficialista Hugo Ramírez indicó que así como se desprendió de sus empresas, Cartes debería dejar la vía libre a la ANR para no afectar su campaña.

“La alianza con el cartismo es tan necesaria tanto para ellos como para nosotros, el proceso de unidad necesita de esta fuerza. Nadie es feliz en la pobreza, por eso la clase política debe entender y mejorar la situación. Es necesario que Santiago Peña sea independiente, que se aleje de Cartes”, expresó Ramírez, en un discurso más blando.

Igualmente, el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, bajó los decibeles de su discurso, diciendo que Peña no era Cartes. Al mismo tiempo, insistió en que debe haber una separación entre ambos.

“Santiago Peña deberá estar a la altura de este proceso histórico y demostrar con hechos que su figura trasciende los intereses económicos de Cartes o de cualquier otro particular”, aseveró.

También dijo que no está señalado por Estados Unidos y por tanto está apto para seguir el proceso.

“Sobre Santiago Peña no pesa ningún tipo de señalamiento ni sanción por parte de EEUU ni de la comunidad internacional. Es más, mientras el Gobierno norteamericano comunicaba las sanciones a Horacio Cartes, Peña estaba de gira por EEUU y era recibido tanto por el Departamento de Estado como por senadores y por prestigiosas universidades de dicho país. Esos hechos demuestran que Santiago Peña puede y debe seguir haciendo una campaña centrada en su figura y, sobre todo, en los grandes temas de interés nacional”, afirmó. Otro referente que rompió barreras y se acercó a Peña fue el presidente del Congreso, Óscar Cachito Salomón, quien hasta se mostró en fotos durante un acto en Central.

El que se mantiene duro es el presidente de la República, Mario Abdo, quien dijo que Peña no es un buen candidato.

"Yo no quería tocar política. Ñande ápe jareko (tenemos) ñande (nuestro) candidato (Santi Peña), a nivel nacional, ndaha'éi la iporãitereíva (no es tan bueno) –la historia, pues, se repite–, pero he'iháicha (como decía) ñande (nuestro) amigo Blas N.: Ndaiporãi la jaguerekóva (no es bueno lo que tenemos), pero ivaive nda jaguerekóirõ, ajépa (pero es peor no tener). Javota mante arã Lista 1 (Hay que votar únicamente por la lista 1)", expresó el presidente.

Cartes se resiste a renunciar y más bien se aferra a su cargo de presidente del Partido Colorado, pese a los embates del oficialismo y del Gobierno norteamericano que casi lo acogotan. Hasta fue obligado a delegar funciones en la ANR.



