Obstáculos vs. transparencia y legalidad

LAVADO DE DINERO. Esas ciudades y sus adyacencias son el hábitat del blanqueo de capitales. Sus inversiones lavadas son visibles en grandes extensiones de tierras dedicadas al cultivo y cosecha de cereales, también en la actividad ganadera de diverso tipo así como en fábricas y centros de ensamblaje; así mismo, en un variopinto de depósitos, edificios, residencias, supermercados, megashoppings, estaciones de servicios y diversas obras de infraestructura vial. También a la vera de carreteras asfaltadas en esa región y en centros urbanos agrupados a lo largo de ellas. Son racimos de progreso material no solo legal sino también clandestino, ilegal y criminal. De allí lo explosivo del lavado de dinero.

FINANCIAMIENTO. El lavado o blanqueo proviene de varias fuentes: A. DELITOS ECONÓMICOS TRADICIONALES: 1. Contrabando de mercaderías de comercialización expresamente prohibida como armas, estupefacientes, rollos de madera, pieles silvestres, medicamentos con plazos vencidos y similares. 2. Contrabando de mercaderías de comercialización permitida como bienes de capital, bienes intermedios y bienes de consumo, entre otros. 3. Masiva evasión tributaria. 4. Clandestinidad financiera. B. DELITOS ECONÓMICOS DE NUEVA GENERACIÓN, como precios de transferencia, piratería de productos de marca, producción de documentos falsos y similares. C. CRIMEN ORGANIZADO.

ORGANIZACIONES CRIMINALES. El hecho de que se lo mencione al final no significa que tenga menor importancia. El lavado de dinero proviene también del crimen organizado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y por otras bandas terroristas altamente peligrosas, como las de origen brasileño, afianzándose en nuestro país junto con el narcotráfico nacional como trasnacional. Esa tenebrosa mezcolanza de terror, extorsión, tortura, vejación, secuestro y asesinato de sus víctimas produce dinero, cruento y criminal, que también es incorporado al circuito del sistema financiero vía blanqueo. Sus tentáculos involucran a personas físicas y jurídicas e instituciones públicas y privadas.

AL EXTERIOR. Se manifiesta también en giros ilegales y criminales, financiando no solo inversiones no deseables en el exterior, como paraísos fiscales, firmas de portafolio, cuentas numeradas sin nombres, etc., sino también campos de adiestramiento y operaciones criminales del terrorismo internacional. Instituciones de los EEUU han denunciado ya con creces esa red de financiamiento ilegal y criminal desde Paraguay y elevado su informe a autoridades de nuestro país y de los otros que conforman la Zona de la Triple Frontera (Argentina y Brasil). Así mismo otros países, como los de la Unión Europea, interesados en el combate del narcotráfico y del terrorismo, han tenido acceso a dichos informes. Se los ha publicado además en forma impresa y electrónica. Obviamente, también en Argentina y Brasil tienen lugar lavado de dinero y crimen organizado, con frecuencia en proporciones y valores aún mayores que en Paraguay.

COMBATIRLO MEJOR. En nuestro país no solamente el Poder Ejecutivo ni solo los diversos ministerios y la Fiscalía de Delitos Económicos tienen a su cargo la lucha frontal contra ilegalidad y criminalidad, sino también los otros Poderes del Estado como el Judicial y el Legislativo. En este sentido, queda mucho por hacer todavía en esos niveles y dentro de cada Poder. Es imperioso continuar con la reducción sustancial de corrupción e impunidad, de ineptocracia y de nepotismo y de su afinidad con intereses creados de grupos económicos y partidos políticos. No obstante, para imponerse contra ilegalidad y crimen organizado, nuestro país necesitará mayor y mejor cooperación internacional.