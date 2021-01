Obama: La democracia frenó a Trump

El ex presidente de EEUU Barack Obama declaró que gracias a la democracia, Trump no logró el 100% de lo que quería. En una entrevista emitida por la cadena radiofónica SER, el que fuera presidente norteamericano señaló que “los gobiernos son, como yo suelo decir, buques trasatlánticos, no lanchas motoras. Mover la maquinaria del Estado hacia una dirección mejor requiere un esfuerzo enorme”.

“En las democracias hay muchas presiones para frenar; hay grupos de interés que hacen lo que pueden para que las cosas no cambien. Es más fácil parar algo que poner algo en marcha”, explicó Obama en la entrevista con motivo de la reciente publicación de sus memorias Una tierra prometida. Añadió que “una de las alegrías y también frustraciones de la democracia es que tienes que llegar a compromisos y no puedes llegar nunca a lograr un cien por ciento de lo que quieres. La buena noticia es que, gracias a la democracia, Donald Trump tampoco logró el 100% de lo que él quería”.

Respecto a la pandemia del Covid-19 consideró: “Si el Gobierno de EEUU hubiera sido más responsable y más eficaz, se habrían salvado vidas y la enfermedad no habría tenido un efecto tan devastador”.

Asimismo se refirió a la muerte de Bin Laden. “Lo hice muy intencionadamente. A menudo describimos la guerra o la lucha contra el terrorismo en términos asépticos (...) la guerra, a veces, es necesaria. No me arrepiento de haber dado la orden de la operación que acabó con la muerte de Bin Laden porque estaba planificando el asesinato de gente inocente, algo que ya había hecho antes”. Obama reconoció que “incluso las guerras necesarias conllevan cosas muy terribles. Y eso es algo que pesa en mi conciencia. Y tiene que ser así. Yo desconfiaría de un líder que no reflexionara sobre esto, que no le afectara”. EFE