Núñez, Ramírez y Ávalos Mariño conforman la Comisión Antilavado

El diputado designado por la bancada de Honor Colorado (HC), Núñez, afirmó en tono de ironía que será el único detective entre los seis integrantes, puesto que los demás pertenecen al oficialismo y a la oposición.

“Es una comisión que está politizada, porque ya hay una comisión creada por ley que nunca fue integrada”, dijo Núñez con relación a la comisión para investigar los secuestros y su vinculación con el crimen organizado. “Eso no les interesa y la bancada de HC es la única que envió los tres integrantes, pero ellos quieren ir con su agenda de persecución y no les interesa que investigar el caso de un ex vicepresidente secuestrado y los vínculos que pueda tener con el crimen organizado, con sectores políticos o con el narcotráfico”, acusó.

Por su parte, el diputado Hugo Ramírez, de la bancada oficialista, señaló que la comisión va a tener atribuciones muy importantes, desde estudiar el informe de Seprelad, como también la capacidad de convocar a autoridades o personas para su participación en la elaboración de un informe y la recopilación de datos que puedan servir.

Dijo que a su criterio la vocería de la comisión debe quedar en manos de un legislador de la oposición como Querey. “Querey tiene experiencia en la comisión que investigó los casos de Darío Messer y eso es parte fundamental de las investigaciones que se están realizando”.

Sostuvo también que la oposición debe encabezar, porque desde el cartismo se insiste “en que esto es parte de la interna colorada y yo no quiero alimentar ese justificativo”.

El diputado designado por el PLRA, Ávalos Mariño, destacó que su compromiso es hacer un trabajo objetivo. “Es un compromiso grande con el país y voy a poner todo mi empeño para hacer un trabajo satisfactorio para la ciudadanía”, manifestó.

Dijo que la investigación del lavado de dinero es muy importante “por todo lo que se viene conociendo en cuanto a lavado de dinero y contrabando”.

Afirmó que la acusación de persecución que hacen los cartistas al informe de Seprelad que revela operaciones sospechosas en el grupo Cartes, “es un discurso político”.

Indicó que las informaciones de la Seprelad, más allá de la forma en que se ha accedido, son ciertas. “Ese informe de la Seprelad existe y antes que dar excusas, se deben dar respuestas”, dijo.

“Es muy fácil defenderse atacando, y el que se defiende atacando generalmente no tiene argumentos. Si yo tengo argumentos, voy a dar mi versión con números”, señaló y aseveró que el informe que brindó Seprelad “no es ningún invento”.

Ramírez recordó que en la sesión del miércoles el cartismo intentó sacar del orden del día el proyecto que establece a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos de control de Seprelad y la intervención de la Gobernación de Guairá. De vuelta se intentará tocar estos puntos la próxima semana.

Los senadores Jorge Querey del Frente Guasu, Salym Buzarquis del PLRA y Juan Afara de la ANR también integran la Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos, que entrará en funciones este martes.



