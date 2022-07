Núñez: “Hasta el final con el padrón nacional”

Núñez, una de las precandidatas de la alianza, manifestó que su uso no se puede impedir por “antojo de un sector”, refiriéndose al Partido Colorado.

“Todos estamos firmes en defender hasta el final la utilización del padrón nacional. Sabemos que hay grupos de interés que no permiten, pero no podemos seguir tolerando que esto siga pasando en Paraguay”, señaló a Monumental 1080 AM.

La precandidata presidencial había mencionado un día antes, en el programa Mina en Casa, emitido por Latele, que no existe impedimento legal para el uso del Registro Cívico nacional y ayer se reafirmó sobre el punto.

“Soy defensora de la Concertación. Que la gente vote y legitime la chapa, pero se debe usar el padrón nacional, sino no hay Concertación. Será una interna liberal y no voy a participar”, esgrimió.