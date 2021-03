Núñez afirma que no existen los méritos

El diputado cartista Basilio Bachi Núñez señaló ayer que para la bancada de Honor Colorado no hay méritos suficientes para iniciar un juicio político al presidente Mario Abdo y al vicepresidente Hugo Velázquez.

“No necesitamos ahora un juicio político para ponerle a un presidente que me beneficie. Cada legislador o bancada tiene su combo. Hay quienes quieren el juicio político porque el presidente del Congreso (Óscar Salomón) es afín a un sector de Frente Guasu y de liberales, y por eso quieren que asuma como presidente”, declaró el diputado a Telefuturo.

En estos días, la multibancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) dará a conocer el libelo acusatorio contra Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez. Una vez presentado el pedido, este pasará a los legisladores del cartismo.

Sin embargo, el vocero de la bancada de Honor Colorado ya adelantó que para el sector liderado por el ex presidente Horacio Cartes no hay motivos suficientes para enjuiciar al mandatario y al vicepresidente. Asimismo, el legislador colorado manifestó que siempre habrá rumores dentro de la política y reiteró que el cartismo no busca la destitución del jefe de Estado.