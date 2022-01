Nuevas restricciones interrumpirían la endeble reactivación económica

rcicioli@uhora.com.py

¿La variante ómicron del Covid-19 frenará la reactivación económica lograda hasta el momento por los sectores más golpeados económicamente por la pandemia? Esta es la gran interrogante que sobrevuela como una sombra sobre la golpeada coyuntura económica del país, que vuelve a oscurecerse después de haber experimentado unos meses del segundo semestre de 2021 bastante esperanzadores, en que pareció que la economía volvería a levantar vuelo.

Consultados algunos referentes de los sectores más golpeados por la pandemia, indicaron que entienden la compleja situación que se presenta con la aparición de esta nueva variante del Covid-19 –más contagiosa, pero menos letal que la delta–, sin embargo, se mostraron reacios y reticentes a volver a las restricciones.

Menos aún piensan en revivir la pesadilla que significó la cuarentena cero, por lo que reiteraron la solicitud de evitar, en lo posible, el retorno a un encierro que significaría un freno peligroso para la aún endeble reactivación económica, que todavía no logra levantar vuelo, debido a la interrupción que le significa la aparición de nuevas variantes de un virus que se resiste a desaparecer.

No a restricciones. El sector comercial logró alcanzar una gran recuperación durante las recientes fiestas de fin de año, por lo que espera que esta buena racha no se corte por culpa de la aparición de la nueva variante ómicron, que ya está golpeando fuerte al país.

“Estamos siguiendo de cerca lo que está aconteciendo. Este es un fenómeno mundial y evidentemente la decisión es que no se vuelva a cerrar todo; hay que convivir con este virus. Afortunadamente, al parecer, aunque esta nueva variante es muy contagiosa, es mucho menos letal que la delta”, asevera Jorge Mendelzon, presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCP).

Dice estar seguro de que no volverán a imponerse restricciones en el país, como las de la Semana Santa de 2021. “Pienso que en el mundo entero, al igual que en Paraguay, no se incrementarán las restricciones, aunque lógicamente se debe hacer hincapié en reforzar los protocolos sanitarios y, sobre todo, en el uso de tapabocas, que es fundamental”, señaló.

Pero una cuestión insoslayable para el empresario sigue siendo la vacunación y al respecto, aseguró que la gente debe entender que la única manera efectiva de sobrellevar esta pandemia es con la inmunización masiva.

“Paraguay ya no aguantaría una nueva cuarentena”

Para Mendelzon, ya no hay condiciones económicas para que el país aguante otra cuarentena cero, pues ya no se puede parar y, en cambio, el Gobierno debe exigir con firmeza que toda la población se vacune para cortar el contagio.

“Nosotros no solicitaremos nada al Gobierno, pero esperamos que no imponga tampoco ningún tipo de restricción para que continúe a paso firme la reactivación económica alcanzada hasta ahora”, asevera el empresario.

También dijo no tener una posición clara sobre el pase sanitario, pero sí tiene claro que las restricciones no pueden caer sobre las personas que están vacunadas. Si hay algún tipo de restricciones, Salud Pública debería estudiar y debatir sobre a qué sector impone las restricciones, pienso que debería ser sobre el sector no vacunado, según dice.

rubros golpeados. Referentes se muestran reacios y reticentes a volver a las restricciones.

muy necesario. Una cuestión insoslayable es que se siga vacunando a la población.