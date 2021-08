Nueva promoción de DDTT

Una nueva promoción de entrenadores de fútbol egresaron de la Escuela Nacional de Educación Física (ENEF) filial, Luque, en donde se destaca la gran cantidad de jugadores y ex futbolistas profesionales, que se pondrán el buzo de director técnico.

En ceremonia de graduación llevada a cabo el pasado miércoles, en la Liga Luqueña de fútbol, 61 nuevos entrenadores se vistieron de gala. Resaltan la lista Nelson Cuevas (mundialista con la Albirroja), Enrique Mesa (ex Olimpia, Guaraní, ahora en rRecoleta), Osvaldo Hobecker (ex Cerro), Nelson Maradona Romero (ex San Lorenzo, Olimpia, Libertad).

Julio Ojeda, alumno distinguido de la promoción, manifestó: “Es gran desafío a partir de ahora incursionar en la dirección técnica. Esperamos poder desarrollar nuestras capacidades y poder llevar adelante proyectos y buscar oportunidades”.