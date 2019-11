Nueva ministra de Justicia reactivará la mesa de crisis

Apuntó que la mesa de crisis instalada después de la Cumbre de Poderes quedó “un poco dormida” porque no continuó con las acciones, más allá de la modificación de la ley que iba a beneficiar a personas privadas de libertad. “No hubo otras acciones. Como es el Ministerio de Justicia, el encargado de hacerlo. Vamos a reactivar la mesa para depurar las causas. Vamos a trabajar directamente con el Poder Judicial, porque el Juzgado de Ejecución no tiene potestad de revocar una medida de prisión preventiva dictada por el juez de Garantías. Vamos a seguir trabajando en depurar las causas como lo viene haciendo la Defensa Pública”, señaló.

El proyecto de ley de la carta orgánica se encuentra a instancias del Congreso. Está en estudios y en manos de las comisiones legislativas.

En relación con las celdas vip, consideró que si siguen apareciendo continuarán desmantelando. “Aunque parezca un desgaste innecesario, no podemos naturalizar la corrupción. Detrás de esto hay corrupción”, apuntó.

Acotó que si avanzan las obras de construcción de los tres nuevos centros penitenciarios (dos en la ciudad de Emboscada y uno en Minga Guazú) necesitarán contratar más personales. Para eso, deberán avanzar con el Presupuesto 2021. Puntualizó que una de las bases de la reforma es la formación y la capacitación del personal penitenciario.

LAS MAFIAS. Pérez sostuvo que son conscientes de las mafias que operan en diferentes niveles, como la circulación de drogas y otros centros internos dentro de las penitenciarías.

“Vamos a seguir trabajando y luchando contra esto en la medida de las posibilidades. A veces, me preguntan por qué no hacemos lo mismo que se hizo en la Municipalidad de Ciudad del Este de despedir a todos los agentes de tránsito y contratar otros. No estamos hablando de lo mismo. No tenemos la capacidad para hacer eso”, apuntó. Acotó que fortalecerán a aquellos buenos agentes penitenciarios.

Cecilia Pérez aseguró que darán una lucha frontal mediante estrategias con información de inteligencia en los casos de personas que pertenecen a grupos del crimen organizado.

Para ello, trabajarán conjuntamente con la Policía, el Ministerio del Interior y Fuerzas Militares con relación a toda la información en forma interinstitucional.

Consideró que deberán trabajar internamente y a nivel internacional con el Comando Tripartito del Gobierno Brasileño, que ratificó su respaldo.