Nueva millonaria: Ganó 2.800 millones con Telebingo Triple

Aunque ella aún no lo sabía, el 3 de julio su vida cambió por completo, ya que se convirtió en la flamante ganadora del pozo de Telebingo. La señorita Marli Benítez se convirtió en una nueva millonaria, ganando el 848° pozo del Telebingo Triple con un premio de 2.800 millones de guaraníes, pozo correspondiente a la primera cantada. Además, ganó con el pozo una hermosa camioneta Ford Ranger Raptor 4x4.

La sorpresa llegó una semana después, cuando revisó su cartón con su teléfono. “Marqué los doce aciertos y no pude creer. Le dije a mi papá y me dijo que marqué todo mal”, nos comentó entre risas. “Luego él puso el número de cartón y salió un cartel que decía felicidades: no había marcado mal”, aclaró. “No podía creer, estaba muy emocionada”, recordó.

“Primero estaba en shock total, pero después sentí felicidad. ¡De un momento a otro me cambió la vida!”, dijo con voz temblorosa por la emoción.

“Llamamos a la sucursal de Asunción y nos derivaron a la de Ciudad del Este”, relató. El sueño se volvió realidad y cada vez estaba más cercano.

La gran pregunta no se hizo esperar y le consultamos cuáles eran sus objetivos ahora que se convirtió en millonaria. Su edad no refleja la madurez y seguridad de su respuesta: “Primero quiero terminar mis estudios secundarios y seguir estudiando, comprarme una casa e invertir en un negocio”. “¡Tengo mi facultad asegurada!”, exclamó emocionada.

“Mis compañeros de colegio me hinchan mucho ahora en el grupo, pero yo estoy muy contenta”, dijo entre risas. “Hoy puedo decir a todos que confíen, porque es un premio que realmente sale”, finalizó.

Cientos de beneficiados

En este año, ya son 27 los ganadores de pozos de Telebingo Triple, juntos suman Gs. 9.600 millones de guaraníes en efectivo entregados. Además de los pozos, en lo que va de este año también se han entregado 46 autos, un camión, seis camionetas, una supercasa, una casa familiar y 45 motocicletas.

“El Telebingo Triple es sin lugar a dudas el juego de azar líder en nuestro país y el que más premia con millones de guaraníes entregados a miles de ganadores en todo el territorio del país”, afirmaron desde la empresa. “A lo largo de más de 20 años logró consolidarse semana a semana gracias a la confianza de todos sus apostadores”, agregaron.