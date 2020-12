Nueva mayoría liberal pedirá a TSJE avalar desdoblamiento

La grieta en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), luego de la convención que se hizo sin autorización del Directorio, realizada por sectores que conforman mayoría, se va profundizando, dado que el titular partidario, Efraín Alegre, amparado en sus apoderados y también miembros del Tribunal partidario, no aceptará el veredicto de la asamblea. A raíz de esto, con el acta que contiene el voto de 417 convencionales, los sectores que consideran legítimo el veredicto de desdoblamiento de internas partidarias que eligieron los asambleístas, irán directo al máximo órgano electoral para buscar el aval y modificar el calendario electoral interno.

El mismo senador Víctor Ríos había anunciado luego de que se conocieran los resultados de la asamblea que ninguna instancia dentro del partido, “ni Directorio, ni Comité ni Tribunal partidario” estaba por encima de la decisión de más del 75% de los convencionales que votaron el domingo.

Agregó que como el Tribunal Electoral Independiente fue el que fijó un cronograma con elecciones simultáneas, ahora lo que procedía era que como se optó por el desdoblamiento, directo vaya la comunicación al TSJE y no ya al órgano partidario. Si bien no se sabe cómo procederá el TSJE, puesto que en el PLRA no hay consenso sobre el tema, hay precedente atendiendo a que ya a la ANR el órgano electoral le aceptó el desdoblamiento de sus comicios.

PACIFICAR. El intendente José Ríos de Caaguazú le solicitó una vez más a Efraín Alegre que “deje de mentir”. “Lo decidido por la convención fue un mensaje, deje de mentir, presidente. Acepte lo que dispuso la máxima autoridad”, refirió. No obstante, si bien en el partido se aguardaba que los promotores de la convención presuntamente “mau” envíen la nota al TSJE, para a partir de allí tomar una posición y llamar nuevamente a sesión del Directorio, ya los apoderados en representación del partido dijeron que de ninguna manera lo dispuesto en la asamblea modificará el cronograma de los liberales.

“El 30 de noviembre el TEI ya convocó a elecciones. Nosotros sostenemos que la prórroga de mandato es inconstitucional”, dijo el apoderado partidario Cristian González.

Aclaró que el evento propiciado por varios sectores enfrentados a Efraín no se puede considerar una convención. “Ayer (domingo) no hubo ninguna convención, fue una reunión, una parodia. Eso debe reunir requisitos para que sea una convención”, aseguró.

De momento ni el llanismo que además desconoce la última reintegración del TEI liberal y tampoco el tercer frente integrado por senadores y gobernadores, están dispuestos a ceder. Del mismo modo, Alegre ya anunció que la maniobra supuestamente cartista no tiene efecto en su partido.

MEDIACIÓN. A todo esto, el histórico dirigente liberal Domingo Laíno se había ofrecido como mediador entre los grupos enfrentados. Considera que hacen daño gravísimo a la institución y que el partido del que fue varias veces candidato presidencial y al cual dirigió, está al borde del quiebre.