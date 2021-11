Nueva Germania: Sospechan que sicarios se confundieron

El comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestro, afirma que los sicarios que atacaron a los fallecidos pudieron haberse confundido.

“Nosotros no podemos descartar ni afirmar que esto tiene un trasfondo político, no sabemos cuál pudo ser el trasfondo, pero el objetivo no era Felipe Godoy, (funcionario de la Dirección de Extensión Agraria del MAG y candidato a concejal); eso es para nosotros categórico porque toda la investigación nos hace concluir que no estaba él como parte, no era un objetivo para los sicarios”, señaló en comunicación con NPY.

Para el comisario Cardozo, el funcionario del MAG estaba en el momento y lugar equivocados y que no era blanco del ataque.

DETENIDOS. Manuel Figueredo, el ex policía y candidato a intendente, Gerardo Saiz, y César Martínez León fueron detenidos por este caso.

Figueredo es concejal por el Partido Demócrata Cristiano que, según las investigaciones, habría sido el encargado de rescatar a los sicarios de la escena del crimen.

Con respecto a el ex candidato a intendente, Gerardo Saiz, está en la lupa investigativa como uno de los autores morales del hecho. Mientras que Martínez León es señalado como uno de los sicarios.

El caso está siendo investigado por la fiscala Alicia Sapriza, quien coordina las diligencias con policías de Investigación de Delitos y del Departamento de Antisecuestro.

Una de las principales hipótesis que se manejan es que el atentado tiene un trasfondo político.