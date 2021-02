Nueva denuncia de negligencia surge contra médico imputado

La mujer relató su testimonio ayer en Telefuturo, explicando que hizo una cita con Cavallo para hacerse una vaginoplastía. Contó que el médico le puso anestesia local y ya durante la intervención, sintió dolor tras un corte.

“Yo sentí el corte y yo le dije que parara, porque le dije que me dolía ya y me dijo que ‘no, ya estoy por terminar, ya falta poco”, denunció la mujer.

Explicó que al salir del edificio ya empezó a sangrar y justo estaba el médico también, y le dio aviso de eso. Según la denuncia, Cavallo le dijo que al llegar a su casa se higienice y se acueste.

“Cuando me estaba yendo ya no paraba la hemorragia y fui al IPS de Luque y pidieron ambulancia porque no podían controlar el sangrado”.

La mujer tuvo que ser sometida a una cirugía, porque el médico le cortó una arteria y no hizo nudos al coser.

IMPUTADO. La fiscala Claudia Aguilera procesó al médico que hizo un implante mamario a Maylen Romero, quien luego de complicaciones, falleció.