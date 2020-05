Nuestros fantasmas llega hoy a las pantallas de NPY

El recordado programa de ficción nacional basado en mitos y leyendas de nuestro país regresa para homenajear a los recordados actores que ya no están, entre ellos, Rubén Vysokolan, Beto Ayala, Miguel Gómez y Anita Recalde, quienes aparecen en las cintas.

En total se pasarán doce capítulos de la exitosa producción nacional.

Entre los primeros episodios de este fin de semana se encuentran La noche de Luisón y La tormenta, mientras que mañana podrá verse Macabra obsesión y Tus lágrimas, como un homenaje a Demetrio Ortiz, donde se narra una historia de vuelta a la vida.

Las emisiones se irán pasando como previa a una nueva propuesta relacionada a esta serie.

Nuestros fantasmas es el primer programa televisivo de ficción nacional que rescata los mitos y leyendas del Paraguay emitido por diez años de manera ininterrumpida.

Fue Clotilde Cabral quien hace más de dos décadas dio vida a esta producción que fue todo un éxito y que estuvo precedida por otra, de igual temática, llamada Sombras en la noche.

La diferencia entre ambos títulos radica en que en el primero, los guiones son sobre mitos y leyendas, como Luisón, Malavisión, entre otros. Sin embargo en Sombras en la noche, el contenido tenía más elementos de tinte social, con historias paralelas.

“Primeramente nos centramos solo en relatos de los mitos y leyendas, luego nos fuimos a un enfoque más social, con los fantasmas nuestros de cada día, como la corrupción, el maltrato, el aborto, la mujer golpeada; y que luego llega un salvador que era un fantasma. Al final siempre había un mensaje donde triunfaba el bien”, menciona Clotilde.

Fueron más de un centenar de capítulos grabados, y actualmente alrededor de 60 episodios de Sombras en la noche disponibles en Internet.

Anécdota. El primer capítulo de hoy es La noche de Luisón, y precisamente Clotilde recuerda una anécdota durante el rodaje. “Cuando grabamos La noche de Luisón en el cementerio de Areguá, nos vino la policía porque si bien pedimos permiso a la Municipalidad, no se pidió a la Policía. Yo estaba con mi ropa toda negra con la cara pintada y me acercaba a los agentes y ellos me decían ‘Epyta pépe’ con arma en mano. Tuve que gritarle que éramos del programa”, recuerda entre risas Cabral al tiempo de asegurar que hay muchas similares.

El regreso. Clotilde Cabral se encuentra abocada en la nueva producción: El regreso de las sombras. Se trata de la nueva serie paraguaya de ficción que llegará por las pantallas de Telefuturo con fecha a definir.

Será un total de ocho capítulos primeramente, grabados con tecnología muy avanzada con guiones nuevos y actores renovados, entre otros, Lalo González, Celso Franco que se unen a los de antes como Wilfrido Acosta y Arturo Fleitas.