Noviembre Azul, más conciencia menos tabúes

MES DE CONCIENCIACIÓN

Noviembre Azul es la campaña lanzada en un intenso esfuerzo por derribar mitos y aumentar la conciencia respecto al cáncer de próstata.

Según explica el doctor Aldo Samaniego, especialista en Urología y máster en Uroncología, la próstata es una parte del aparato reproductor masculino, el cual está formado por el pene, la próstata, vesículas seminales y los testículos. Se sitúa justo debajo de la vejiga y delante del recto.

El cáncer de próstata puede afectar a uno de cada siete hombres entre 45 y 50 años. “En la población general empiezan los estudios a los 50 años, pero ante antecedentes familiares con esta enfermedad, la recomendación es empezar cinco años antes, vale decir, a los 45 años”, menciona el galeno.

El médico añade que los síntomas de esta enfermedad son distintos en cada persona. “Algunos hombres no presentan ningún síntoma”.

El cáncer de próstata tiene como factor principal la formación de células malignas o cancerosas en los tejidos de la próstata. Sin embargo, no existen síntomas, hasta tanto se encuentra en estado avanzado. La mortalidad es ocasionada, principalmente, porque el cáncer es detectado en su etapa conocida como de metástasis o no curable. Es por ello que el especialista hace hincapié en la importancia de la detección precoz, pues, al ser una enfermedad no evitable, tratarla en las primeras etapas de desarrollo aumenta las chances de vencerla.

“Frecuentemente se puede encontrar el cáncer de próstata en sus comienzos mediante el análisis del antígeno prostático específico (PSA) en la sangre de un hombre. El examen mediante tacto rectal (examen digital del recto, DRE) es otra manera de encontrar temprano el cáncer de próstata”, explica Samaniego.

En ese sentido, aseveró que en Paraguay se tiene todo lo necesario para atender y curar a los pacientes, como médicos capacitados.

Además manifestó que cuando se trata de cáncer de próstata, se sabe que tener un familiar con esta enfermedad es un factor de riesgo para desarrollarla. “En otras palabras, tener antecedentes familiares de la enfermedad pone a la persona en una condición de riesgo mayor comparado con la población general”, finalizó.



NOVIEMBRE AZUL. Este 17 de noviembre, como cada año, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata.



A tener en cuenta

Por lo general, el cáncer de próstata en etapa inicial no presenta síntomas. Los cánceres de próstata más avanzados a veces pueden causar síntomas, como:

• Dificultad para comenzar a orinar.

• Flujo de orina débil o interrumpido.

• Micción frecuente, especialmente por la noche.

• Dificultad para vaciar la vejiga por completo.

• Dolor o ardor al orinar.

• Sangre en la orina o el semen.

• Dolor persistente en la espalda, las caderas o la pelvis.

• Dolor al eyacular.

• Disfunción eréctil.