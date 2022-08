Novak Djokovic se baja del último Grand Slam

“Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el Abierto de EEUU. Gracias #NoleFam por vuestros mensajes de amor y apoyo. ¡Suerte a los demás jugadores! Me mantendré en buena forma y con estado de ánimo positivo y esperaré una oportunidad para volver a competir. ¡Nos vemos pronto mundo del tenis!”, escribió el ganador de tres US Open en su cuenta de Twitter.

Por la misma razón, Djokovic ya no pudo disputar el primer Gran Slam anual, en Australia. En este caso, las regulaciones de Estados Unidos prevén que los ciudadanos no estadounidenses y no residentes en el país presenten prueba de vacunación al pasar el control de inmigración. “Novak es un gran campeón y es una lástima que no pueda competir en el Abierto de Estados Unidos, al no poder acceder al país por el requisito de vacunación del Gobierno para los no ciudadanos. Estamos ansiosos por recibir a Novak en el Abierto de EEUU de 2023”, declaró Stacey Allaster, directora del torneo, en un comunicado facilitado por la organización.