El director Jurídico de Petorpar, Alberto Mendoza, manifestó en contacto con Monumental 1080 AM que fue el ex titular de la Procuraduría General del Estado (PGR), Sergio Coscia, quien trajo la propuesta que establecía el pago de USD 7 millones a una empresa Argentina Texos SRL.

"El procurador (Sergio Coscia) nos trae una propuesta de Texos Oil y nosotros no tomamos en cuenta ninguno de los números; sin embargo, consultamos al procurador reiteradas veces en qué conceptos sería y cuáles serían los rubros determinados que ellos consideran podrían ser peligrosos", explicó Mendoza.

El polémico acuerdo fue firmado el pasado 2 de diciembre por Petropar y contempla un pago de USD 7 millones a la firma argentina, tras una millonaria demanda debido a la anulación de una adjudicación.

Nota relacionada: Eventual renuncia no debe implicar el blanqueo del oscuro acuerdo en Petropar

"Nuestra intervención fue simplemente tomar el caso cuando nosotros asumimos y estábamos a la expectativa de una sentencia definitiva. Esto no fue algo espontáneo ni rápido, fue una propuesta que trajo el representante del Estado paraguayo", siguió aclarando.

Al respecto, alegó que como Coscia, en ese momento era el "representante del Estado", la petrolera estatal tenía que seguir la línea "cuando viene de Procuraduría" pero aseguró que no defiende el acuerdo. Igualmente, dijo que se encuentra tranquilo, aunque manifestó que no puede adelantar una conclusión sobre si Paraguay será condenado o no.

"Desde que asumí la Dirección Jurídica no hemos perdido un solo caso en Petropar y en este caso especifico nosotros seguimos una línea del representante del Estado, no podría yo contradecirle", recalcó una vez más.

Lea más: Procurador renuncia tras sospechoso acuerdo de USD 7 millones

Por último, dijo que "no tendría porqué renunciar" y calificó su trabajo dentro de Petropar "de excelente, honesto y que se ajusta administrativa y jurídicamente".

Sergio Coscia renunció al cargo, luego de que se descubriera este acuerdo. El Poder Ejecutivo designó a Juan Rafael Caballero González en su reemplazo.

El acuerdo conciliatorio, el cual fue cancelado, guarda relación a una demanda de la empresa Texos SRLA de Argentina, de USD 31 millones en contra de Petróleos Paraguayos (Petropar).