Nominaciones a los Globos de Oro se conocerán hoy

Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria, Martin Scorsese por The Irishman y Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood son algunos de los cineastas consagrados que buscan hoy una nueva nominación a los Globos de Oro.

La temporada de premios en Hollywood arrancará con el anuncio de los nominados a la 77 edición de los Globos de Oro, los galardones que reconocen lo mejor del año en cine y televisión para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Como otros años, los seleccionados se conocerán desde el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California), a partir de las 5.15 de la madrugada —hora local (13.15 GMT)— en un evento que contará con Dakota Fanning, Susan Kelechi Watson y Tim Allen como presentadores.

En esta ocasión, la quinielas son muy abiertas ya que frente a proyectos de pesos pesados en Hollywood como Scorsese y Almodóvar, que han dado mucho que hablar durante el año, competirán otros éxitos menos anticipados como Mariage Story, de Noah Baumbach, y el fenómeno de Parasite, de Bong Joon Ho.

BATALLA. En el terreno cinematográfico, The Irishman, la cinta de más de tres horas de duración dirigida por Scorsese, parte como una de las favoritas con la posibilidad de sumar nominaciones a la mejor cinta dramática, mejor dirección, mejor actor dramático protagonista para Robert de Niro y mejores interpretaciones de reparto tanto para Joe Pesci como para Al Pacino.

Contra la apuesta de Scorsese figura Joker, de Todd Phillips, una de las películas que más titulares han acaparado este año y que promete dar muchas alegrías a su protagonista, Joaquin Phoenix.

Asimismo, Marriage Story se sitúa en una posición destacada con las interpretaciones de Adam Driver y Scarlett Johansson. También suenan con fuerza estrenos navideños que han hecho las delicias de la crítica como 1917, de Sam Mendes, Ford v Ferrari, de James Mangold, y la versión de Little Women, ideada por Greta Gerwig, su segunda vez como directora de un largometraje.

Por otra parte, en el apartado de comedia/musical, la combinación de Once Upon a Time in Hollywood, con Tarantino (dirección), Leonardo DiCaprio (protagonista) y Brad Pitt (reparto), podría recibir nominaciones en todas las categorías a las que aspira.

Rocketman, Knives Out, Dolemite is My Name, Jojo Rabbit y Hustlers destacan entre las apuestas de este género cinematográfico, en el que las latinas Jennifer López (Hustlers) y Ana de Armas (Knives Out) obtendrían reconocimientos por sus actuaciones.

La prensa da por hecho que Dolor y Gloria, la cinta con tintes autobiográficos de Almodóvar, recibirá una nominación a la mejor película en lengua extranjera. EFE