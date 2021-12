Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní, dio el corte definitivo al caso del portero argentino Gaspar Servio, que no seguirá en el plantel principal, aún con contrato.

“No va a estar en la lista de los jugadores que irán de pretemporada. No es porque yo me tome con él, tenemos que cuidar el plantel para que tengamos buen ambiente y no hay ambiente para él. Le estoy protegiendo a él”, expresó Acosta, ayer, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).