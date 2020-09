No todos los senadores de comisión cuestionan a Rivas

La senadora Georgia Arrúa (Patria Querida), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, asegura que personalmente no tiene encono alguno hacia el canciller Antonio Rivas Palacios y aclara que no todos sus colegas adoptaron una posición radicalizada hacia el manejo del Ministerio de Relaciones Exteriores por parte del jefe de la diplomacia paraguaya. En las últimas sesiones de esta comisión asesora, senadores como el cartista Antonio Barrios y la oficialista Lilian Samaniego no se ahorraron calificativos hacia el ministro Rivas Palacios.