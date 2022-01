“No se suicidó; a ella la mataron”, asegura la madre de Cristel

“Ella no se suicidó, a ella la mataron. Para nosotros es muy duro y a mí me duele mucho”, dijo Nilda Penayo, madre de la joven, en comunicación con Radio Monumental 1080.

Nilda aseguró que en tres ocasiones el hermano de Cristel le acompañó a hacer la denuncia a una comisaría debido a los supuestos maltratos que recibía por parte de su pareja, Blas Vera.

“Él rompía la hoja de la denuncia por la cara de su hija”, añadió la madre.

Con mucha impotencia, la mujer indicó que no tienen mayores resultados de la investigación. “Esto no puede seguir así como está. Esto no es un suicidio, ella no tenía motivos para sacarse la vida”, subrayó con la voz quebrada por la emoción.

Cristel se desempeñaba como contadora y fue hallada en su casa, en Lambaré, con un disparo de escopeta. Hasta el momento, el caso está siendo investigado como suicidio por parte del fiscal Jorge Romero, que tiene a su cargo la investigación.

Desde la Fiscalía informaron que se tomaron muestras de las manos y pies de la fallecida para determinar si fue la que realizó el disparo.