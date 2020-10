No se puede ser cristiano y atentar contra vida del prójimo

El papa Francisco, en una reflexión durante la oración del Ángelus, retoma dos elementos presentes en la lectura de Lucas 12: 49-53. El primero: "He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo! (v. 49) y el segundo: "¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. "(Lc 12,51).