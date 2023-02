No se conforma con una victoria

Con mucha hambre de conseguir mayores logros, El Cabo se sinceró: “No soy conformista, tenemos cosas por mejorar. Si salimos a decir que el partido va a ser cómodo el día martes, estamos equivocados. Vamos a tratar de que el equipo sea ordenado, vertical en el momento en el que tiene que dañar y vamos a dejar la vida”.

Crucial. Otro que charló con FALG, fue Héctor Espínola, el portero que empezó a transformarse en un pilar fundamental para Nacional con sus tapadas y mantener el arco en cero en el choque ante Cristal. “Contento por haber sacado una pequeña ventaja. En el primer tiempo no nos animamos a tanto, pero en el segundo, con el gol tempranero, pudimos manejar el partido, mientras que el segundo (gol) nos carga de confianza para ir a pelear allá la clasificación”, analizó Espínola sobre el triunfo del pasado martes en el Defensores.

En su análisis, Espínola también evalúa que la revancha será en Lima, no más en una ciudad con altura. “La ventaja es que no vamos a ir a disputar el partido en la altura, como lo fue ante Huancayo, es un factor importante. Hay que ser inteligentes, no hay que volverse loco, tratar de manejar la ventaja; en los partidos de Copa no es importante jugar bien, sino que ganarlos”, dijo el guardameta que llegó al club este año.



Pedro Sarabia, entrenador de Nacional, apostará todo por seguir adelante en la Copa Libertadores.



Rotación total

Con respecto al equipo que Sarabia plantaría para el choque de Nacional, mañana ante Sportivo Ameliano desde las 18:00 en Trinidad, se espera que sea la mayor cantidad de jugadores alternativos, guardando la plantilla para el partido de vuelta ante Cristal del martes próximo a las 21:00.

Pasar a la Fase 3 asegurará un total de USD 1.500.000 a Nacional.



600.000

dólares es el premio que recibirá Nacional por llegar a Fase 3. Se le sumará USD 900.000 de fases previas.



8ª

derrota que sufre Cristal ante rivales paraguayos en Libertadores. Perdió ante Olimpia, Cerro y Colegiales.