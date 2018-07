“No salir de cacería al zoológico”, promete Benigno López a empresarios

La discusión principal tuvo relación con la dirección que seguirá la próxima administración para aumentar los ingresos fiscales y responder a las necesidades prioritarias que tiene hoy el Estado.

Luego del temor empresarial sobre supuestas maniobras del Gobierno entrante para aumentar las tasas impositivas, López fue contundente ayer: el objetivo es llegar a los evasores y no seguir cargando al contribuyente que opera en la formalidad.

“No podemos, no vamos a salir de cacería al zoológico. Es decir, no podemos pedirles más a los que siempre aportan, sino encontrar la forma de llegar a los que no aportan, esa es la primera regla que vamos a tener. Eso significa combatir la evasión, la informalidad. Tenemos que igualar la cancha”, expresó, con lo que se ganó la ovación del centenar de presentes en la charla.

Resaltó que para tener una mayor efectividad en los controles es fundamental la incorporación de tecnología y la inversión en capital humano. Eso permitirá también que se pueda combatir la añeja práctica de tributar sobre una base no real, acotó.

Recordó que actualmente la Comisión Técnica Tributaria, creada por Hacienda, está analizando la situación del régimen impositivo y las reformas que podrían darse en el futuro. Al respecto, señaló que una vez que tengan a mano los resultados del estudio, se abrirá un gran diálogo con todos los sectores.

Respecto a los enfrentamientos por el impuesto a la renta personal (IRP), dijo que no es bueno que las disputas se lleven al ámbito judicial, por lo que trabajan en una propuesta para llegar a un acuerdo.

Déficit y financiamiento. El futuro titular del Fisco también fue consultado por los empresarios sobre las propuestas que llevará adelante en cuanto al déficit anual establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

López remarcó que respetarán el tope establecido en la normativa, ya que eso demuestra seriedad y representa confianza ante los ojos de los inversores internacionales. Agregó que están analizando el caso docente para incluir el aumento salarial del 12% en el Presupuesto 2019, pero dijo que por el momento no hay una decisión al respecto.

Reiteró que nuestro país necesita crecer en infraestructura, para lo cual debe invertir al menos USD 1.000 millones por año. Al respecto, refirió que el fortalecimiento de las alianzas público-privadas (APP) y los fondos captados vía bonos son fundamentales para lograr ese objetivo, aunque mencionó que todavía no hay una decisión sobre el monto de la colocación de deuda que se realizará en el 2019.

Aduanas y pensiones. Finalmente, se refirió al proyecto de ley pensiones y al funcionamiento de Aduanas.

Sobre el primer punto dijo que es importante contar con un ente regulador para la sostenibilidad de las cajas; mientras que sobre el segundo punto manifestó que propondrá que Aduanas vuelva a depender de Hacienda para hacer más efectiva su operación.