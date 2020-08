No saca mirada de la punta

Para ponerse en lo más alto, Francisco Arce repite la receta en cuanto al equipo, ya que viene de golear 4-1 al Sportivo San Lorenzo (y antes venció 2-0 a River y 2-1 a Libertad), por lo que mantiene el onceno.

Por su parte, Sportivo Luqueño contará con Blas Armoa, en lo que serán sus últimos partidos con la camiseta auriazul, antes de viajar a México, donde será nuevo jugador del Juárez FC, adonde irá a préstamo por un año con opción a compra.

La preocupación para el entrenador Hernán Rodrigo López pasa por el portero Rubén Escobar, que estuvo entre algodones tras un golpe que recibió ante River, y de no estar al 100% sería reemplazado por el argentino Nicolás Campisi. Respecto al once que viene de caer 0-1 ante River, ingresa Marcos Duré en el mediosector, sale de la zona defensiva Aníbal Gómez, y en su lugar retrocede Walter Ortiz, para ser lateral y no volante por izquierda.

Probables alineaciones: Sportivo Luqueño: Rubén Escobar; Richard Cabrera, Paulo Lima, Fernando Martínez y Walter Ortiz; Blas Díaz, Marcos Riveros, Marcos Duré y Blas Armoa; Orlando Gaona Lugo e Isidro Pitta. DT: Rodrigo López.

Cerro Porteño: Rodrigo Muñoz; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Santiago Arzamendia; Enzo Giménez, Marcelo Palau, Mathías Villasanti, Claudio Aquino y Federico Carrizo; Diego Churín. DT: Francisco Arce.

Estadio: Feliciano Cáceres, del Sportivo Luqueño. Árbitro: José Méndez. Líneas: Roberto Cañete y José Cuevas. VAR: Ulises Mereles. Hora: 18:30. Para ver en casa: En vivo por Tigo Sports.

Cifras

1-1 fue el marcador del último partido en el Feliciano Cáceres entre estos rivales, el 30 de mayo del 2018.

95 disparos al arco tiene el Cerro Porteño en este campeonato; de estos, 23 fueron al arco y 21 fueron goles.