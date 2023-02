“No quiero ser la próxima víctima muerta”, denuncia mujer

La mujer había hecho dos denuncias en el 2022, una sobre violencia intrafamiliar y otra por un delito informático; por lo tanto, espera que se pueda avanzar con las investigaciones, ya que sostiene que no quiere “ser la próxima víctima muerta que aparezca en televisión”.

El hombre, Jorge Espínola, supuestamente la ha violentado en julio del año pasado, según denunció.

Ella declaró que ese día, presuntamente en horas de la madrugada, él trepó su muralla e ingresó al domicilio, agarró su celular, iniciándose un forcejeo del que ella salió con lesiones.

Según el diagnóstico, son excoriaciones leves en el antebrazo derecho y un traumatismo leve en uno de sus dedos.

Cuando eso ocurrió, ya estaba vigente la orden de alejamiento, que prohibía al hombre acercarse a 500 metros de la mujer, maltratarla o amedrentarla por cualquier medio.

Actualmente está abierta una investigación en la Unidad de Violencia Intrafamiliar de la capital.

“Hasta ahora me hostiga, aparece por la zona donde vivo y yo le dije que llamaría a la Policía... Le llama a terceros para decirme que me extraña. Quiero vivir tranquila, no quiero ser un número más de estos hechos”, dijo.

NIEGA EL HECHO. Por su parte, obtuvimos la versión del hombre con respecto al caso, quien negó los hechos.

“Ella se mudó a dos cuadras de mi casa y porque paso por ahí me está creando problemas. Es ella la que no está respetando la orden que pidió. Dios va a sacar a luz los casos. Toda mentira tiene que salir a luz”, expresó.