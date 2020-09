Ante ello, el hermano de Magna Meza, Francisco, fue consultado si los familiares irán a reconocer el cuerpo, pero este dijo que no, ya que desconocen totalmente los vínculos de su familiar.

Lea más: Fotografías evidencian que una de las abatidas sería hija de Magna Meza y Osvaldo Villalba

“Nosotros no podemos ir, ni confirmar nada porque no le conocemos. Hay algunos rumores, pero no tenemos conocimientos y tampoco tenemos ningún contacto con ella”, expresó en entrevista con Monumental 1080 AM.

Asimismo, Francisco comentó que cuando empezaron a circular las noticias sobre el fallecimiento de dos mujeres en el enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el EPP durante el miércoles, la familia no descartaba que se trate de Magna Meza.

“Nosotros pensamos que podría ser ella y esperamos que alguien nos confirme desde el Gobierno, por lo menos para saber. Después nos tranquilizamos cuando dijeron que no se trataba de ella”, señaló Francisco.

No obstante, agregó que la familia está preparada en caso de que se dé esta situación con Magna, atendiendo que tomó decisiones diferentes y se apartó de sus allegados.

También recordó que su hermana dejó a su familia en 2004, cuando tenía 22 años, sin decir que sería parte del EPP. Mencionó que desde aquel año hasta la actualidad no saben nada de la mujer y tampoco tienen comunicación con ella.

“Como familia estamos preparados para cualquier cosa que pueda suceder con ella, no compartimos la decisión que tomó y por lo menos esperamos que recapacite. Esperamos que algún día pueda venir y asuma sus responsabilidades porque en cualquier caso también pondremos la cara como familia si algo pasa”, concluyó Meza.

Posibles vínculos de abatida con Magna Meza

El comisario Nimio Cardozo detalló este jueves que se hallaron una secuencia de fotografías que refuerzan la hipótesis de que una de las abatidas del (EPP) sería hija de ambos líderes criminales y estuvo en Argentina antes de formar parte del grupo.

El jefe policial dijo que en las imágenes encontradas en poder de una de las adolescentes aparece la madre de Carmen y Osvaldo Villalba. En otras fotografías observaron a la adolescente en compañía de Magna Meza y Osvaldo Villalba, junto con quien sería su hermano.

Nota relacionada: Vocero de la FTC confirma que abatidas en enfrentamiento son adolescentes

“Creemos en un 90% que es hija de Magna y Osvaldo. En la secuencia de fotografías está la abuela y eso hace suponer que, como la mamá de Carmen Villalba nunca más volvió al país, que ella (la fallecida) estuvo en Argentina”, refirió a radio Monumental 1080 AM.

La adolescente en cuestión fue abatida este jueves junto con otra joven mujer, tras un enfrentamiento en la estancia Paraíso, en la ciudad de Yby Yaú, Departamento de Concepción. En el lugar se encontraron también varias evidencias que serán peritadas.