No obró el milagro

Una vez más le costó mucho trabajo al equipo de Chamot encontrar el camino de la victoria ante un rival considerado de menor calibre. Sin embargo, este ayer asustó bastante la portería del local, que tuvo a un Martín Silva con buenas respuestas.

Luis Cardozo y Antonio Bareiro se encargaron de los tantos del local, que si bien no llegó al objetivo, sumó una buena cantidad de puntos, algo que no lo hacía desde el Apertura 2017, cuando se alzó con el título por última vez. No obstante, eso obviamente no es consuelo para el hincha, que no perdona los puntos perdidos en partidos donde era claramente favorito.

La directiva deberá hacer un balance bastante minucioso para ver la continuidad tanto del cuerpo técnico como de varios jugadores, y también, cuáles serían las incorporaciones para el 2020.

desolador. La lluvia, las circunstancias y por sobre todo una demora de casi una hora hicieron que el acto de premiación de los jugadores de Libertad se viera en un ambiente más que desolador.

“RAGALAMOS”. El goleador del Gumarelo en este Clausura (10 goles) Antonio Bareiro fue bastante autocrítico y manifestó: “Creo que muchos partidos nosotros regalamos, no jugamos bien y perdimos puntos que no teníamos que perder, pero ahora ya es momento de pensar en el próximo torneo”.