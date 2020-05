“No nos apuramos y tampoco nos van a apurar”

“Me quiero concentrar mucho en la reunión de mañana (por hoy). Será una reunión en la que vamos a poner fecha, vamos a poner un calendario tentativo, siempre y cuando las condiciones estén dadas y se pueda volver con toda seguridad”, expresó el mandamás de la APF.

RESPUESTA CLARA. En la semana se instaló la polémica de la vuelta a los entrenamientos. El presidente de Olimpia Marco Trovato apuró el retorno acusando a la APF de perder tiempo ante la venia del Gobierno Nacional e incluso fue el único club cuyos futbolistas, uno a uno, presentaron un pedido personal para realizar el entrenamiento individual en su sede de Villa Olimpia, algo que no tuvo respuesta aún.

Ante ello Harrison salió al paso afirmando que “nosotros no nos vamos a apurar, ni nadie nos va a apurar, nosotros somos conscientes de que mi función como presidente de la Asociación no tiene sentido si no hay fútbol, entonces deshecho esa posibilidad de los que dicen que en la Asociación no quiere que vuelva el fútbol, eso no es cierto”.

PROTOCOLO. El dirigente también refirió acerca de los protocolos que se pusieron en marcha en la primera etapa: "Estamos tranquilos, venimos cumpliendo nuestro cronograma de actividades en cuanto a lo sanitario, dirigido excelentemente por el doctor Gerardo Brunstein. Ayer ya hemos compartido con los presidentes y con los miembros del Consejo un borrador del protocolo y también ya tienen en su poder los médicos de los clubes, ya que hoy ellos tienen que ultimar los detalles”.

La primera etapa de las evaluaciones se cumplieron de manera íntegra con el recorrido por las instalaciones de los 12 clubes de Primera como también la elaboración del protocolo de bioseguridad por parte del cuerpo médico de la matriz del fútbol.