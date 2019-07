“No les voy a permitir a los políticos que ellos dicten mis resoluciones”

El doctor Linneo Ynsfrán (66) es uno de los tres ternados para reemplazar al ex ministro José Raúl Torres Kirmser en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), junto con María Carolina Llanes y Alma Méndez. Fue consejero de la Embajada del Paraguay en Montevideo (Uruguay) y en La Paz (Bolivia). También fue secretario general de la Cámara de Diputados. Actualmente es miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Quinta Sala. En esta nota, asegura que no le debe favores a nadie y que ningún político le dictará sus fallos.

–¿Cómo se siente por estar ternado?

–Me siento muy satisfecho, porque es el reconocimiento a una persona en los años que tiene dentro de la magistratura. Soy un antiguo magistrado, por lo que me llena de satisfacción que el Consejo de la Magistratura se haya fijado en mí para que sea uno de los integrantes de la terna. El simple hecho de integrar la terna es algo muy significativo.

–¿Qué piensa de la cuestionada sesión secreta que tuvo el Consejo antes de elaborar la terna?

–Tengo entendido que el reglamento indica que hay tres etapas: en la primera etapa, evalúan el proceso; en la segunda, la exposición que tuvo el candidato en las audiencias públicas y también la honorabilidad, o sea que son dos factores. En lo que respecta a la exposición pública, como parecería ser que se iba a tocar la honorabilidad de los candidatos resolvieron, creo que en virtud de una disposición legal, hacerlo en forma reservada. El clamor de la gente apuntaba a que sea también pública, no reservada, lo cual llevó a suspicacias que inclusive afectan un poco a los candidatos que estamos ternados, porque parecería ser que nos favorecieron. Yo creo que no hubo tal situación.

–Se está hablando de rechazar la terna por esa situación. ¿Qué opinión le merece?

–Eso escapa a mis posibilidades porque yo no soy senador, y si lo hacen es porque ellos consideran que hubo alguna anormalidad. En realidad, yo no puedo tener una posición, porque yo soy un mero espectador en este tema, y tengo que estar atento a lo que se resuelve, si se resuelve rechazar, enhorabuena, a lo mejor va a servir para transparentar más.

–¿Qué piensa de la Justicia?

–A la Justicia, aparentemente en nuestro país, se la enfoca únicamente desde el ámbito de la jurisdicción penal, esa es mi visión, cuando que la Justicia engloba muchísimas jurisdicciones (...). Hay falencias, es indiscutible, pero ello no significa que toda la Justicia esté mal. Todas esas falencias tienen que ser consideradas por los ministros de la Corte, para tratar de buscar una solución que realmente sea definitiva para que la Justicia de una vez por todas sea creíble.

–¿Cuáles son sus planes en caso de ser electo?

–En forma general, trabajar para bajar los niveles de morosidad, combatir abiertamente la corrupción, buscar los mecanismos aptos para que los que deseen ingresar al Poder Judicial –llámense funcionarios, jueces inferiores, etc.– sean las mejores personas, y que representen dignamente a la Justicia, para que sus fallos no sean finalmente cuestionados. En lo que se refiere a los funcionarios judiciales, debe ser un requisito muy importante ver la forma en que actúan, porque nosotros estamos al servicio del justiciable, y específicamente del auxiliar de Justicia, los abogados que merecen el mejor de los tratos, por lo tanto, me gustaría tener un libro de quejas, por ejemplo.

–¿Son peores los ministros de la Corte que se dejan someter o los políticos que los someten?

–No puedo hablar por terceros, pero a mí no me gustaría estar sometido a nadie, no digo solamente a los políticos, porque hay otros poderes fácticos que te quieren someter, ya sea del ámbito religioso, mediático, empresarial (...). Yo trato de tener una conducta siempre igual, me dio buenos resultados, nunca tuve ningún problema.

–¿Qué piensa sobre la inamovilidad?

–Es un logro que se tuvo a través del artículo 252 de la Constitución paraguaya. Los jueces estábamos sometidos a los vaivenes del poder; a los cinco años, el Ejecutivo nos podía cambiar sin darnos razón, por corruptos o por antipáticos. Entonces, este artículo establece que el magistrado que es nombrado y tiene dos confirmaciones a continuación adquiere la inamovilidad, lo cual nos hace trabajar mucho más tranquilos. En mi caso, por ejemplo, yo soy inamovible hasta los 75 años.

–¿Qué opina sobre la certeza constitucional?

–El Código Procesal Civil establece que es declarativa, no resuelve nada. Creo que hubo fallos dictados por la Corte que entraron en el ámbito jurisdiccional, es decir, dejaron de ser declarativas para inmiscuirse (en otros ámbitos) y es algo que a mí me preocupa, y por eso no estoy muy de acuerdo con este tipo de acciones.

–¿Cuál es su relación con el senador Juan Carlos Galaverna?

–Es una persona que conozco, puedo decir que es amigo socialmente, pero políticamente no tengo ninguna relación con él. Desde la vigencia del Código de Ética yo solamente puedo ser docente, pero no me impide que pueda tener amigos. No es mi único amigo, parecería ser que solamente tengo un amigo y no es así, yo soy muy amiguero, y trato de que no estén involucrados con la Justicia. Si quiere ser amigo mío un abogado tomo precauciones; si quiere ser un médico ya me animo a ser su amigo, y si es un político tampoco tengo inconveniente. Yo puedo ser amigo de todos los políticos de este país, pero yo no les voy a permitir que ellos dicten mis resoluciones. Sin embargo, al abogado le tengo un poco de recelo, porque cuando le das un poco de amistad a veces se sobrepasa, pero con eso no quiero decir que no tenga amigos abogados.

–¿Qué nos puede decir de la denuncia en su contra que está en el Jurado?

–Sistemáticamente me denuncian. Se trata del caso de (Luis Alberto) Rojas (por el magnicidio de Luis María Argaña) (...). Si yo me equivoqué ya está subsanado el agravio (luego de una acción de inconstitucionalidad), y ellos dicen que eso es mal desempeño. Si yo les contara a ellos todas las resoluciones que me revocaron o se me anularon, entonces vivo en mal desempeño, porque dentro del derecho estamos expuestos a esto (...). Como se trata de una cuestión de criterios jurídicos no hay mal desempeño.

–¿Le debe favores a alguien?

–A nadie, a Dios solamente.