No hubo acuerdo con Salud y los médicos siguen con la huelga

Esto teniendo en cuenta que la mitad de los profesionales de blanco dependientes del Ministerio de Salud trabajan hasta 24 horas semanales y cobran solo por 12 horas, por lo que exigen que universalidad de carga horaria alcance a todos los profesionales sin distinción.

De no ser posible esto, el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) propone que se pague a los médicos por las horas de trabajo. ‘‘A igual trabajo, igual salario. Por misma cantidad de hora trabajada, misma paga’’, señalaron los dirigentes en un audiovisual en el que detallan la situación de precariedad con la que se trabaja.

Tras montar la carpa de la resistencia frente al Ministerio de Salud, en Asunción, los médicos marcharon hasta la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde se realizó una tripartita que quedó en cuarto intermedio porque las autoridades sanitarias, encabezadas por el viceministro de Atención Integral de la Salud, Dr. Hernán Martínez, y los dirigentes sindicales no llegaron a ningún acuerdo.

‘‘No obtuvimos absolutamente nada. Otra vez, el Ministerio de Salud se presentó sin ninguna sola respuesta, volvió a decir que no hay presupuesto, que entienden lo que estamos pasando. No nos tuvieron en cuenta para nada y no les interesó resolver la constante violación de los derechos de los médicos ni para el 2022, no nos incluyeron’’, informó a los médicos que marcharon hasta el Viceministerio de Trabajo la Dra. Rosanna González, secretaria general del Sinamed.

La ampliación presupuestaria para dignificar la labor de los médicos es de USD 30 millones. La Dra. González fue contundente al señalar que ya no pueden permitir que el Gobierno se desentienda de ellos y se ahorre cada año USD 30 millones a costa del servicio que se le está brindando a la población de manera gratuita a causa de que trabajan más con menos salario. ‘‘Si nos tenían que pagar por todas esas horas trabajadas el dinero tendría que ser ese, por lo menos si fuera por una buena causa y que ese dinero sería utilizado para constituir hospitales distritales, uno por año, que valga la pena. Pero no, no vemos mejoras en salud’’, indicó. La tripartita volvería a retomarse el jueves y se le convocará al ministro de Hacienda. Los médicos montaron frente al Ministerio de Salud la carpa de la resistencia.

La medida de fuerza de los trabajadores de blanco se extenderá hasta el próximo 11 de octubre. Hay 3.084 profesionales plegados. En lo que dure la huelga, los médicos garantizaron los servicios en las urgencias, pero no así en los consultorios y las cirugías programadas.

La titular de Sinamed pidió a la ciudadanía que entienda que el reclamo que desde hace más de 10 años viene haciendo el sector es justo, y que lo exigido no es aumento salarial, sino una equiparación ante la desigualdad de horas trabajadas y pago.



Este es el momento de luchar por algo que venimos peleando desde hace años; no podemos seguir tolerando que existan médicos que ganen poco y trabajen mucho más. Dra. Rosanna González, secretaria.