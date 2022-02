No hay votos sin llanismo, en tanto concluye libelo de 3.000 páginas

El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celso Kennedy, dijo que la intención no es precisamente enfriar la situación, sino que dentro del movimiento, liderado por el senador Blas Llano, no hay un criterio único y, como ya lo había mencionado el llanista Sergio Rojas, el objetivo es llegar a la fecha clave con una bancada donde los ocho miembros voten en el mismo sentido.

“Acá lo que hay que interpretar es que se necesita una mayoría de dos tercios, votos favorables, positivos, para que el juicio político pueda correr. Los 25 que tiene Honor Colorado, salvo que estén ausentes algunos, o en todo caso haya algunos que no voten por el rechazo, es prácticamente necesario que la totalidad de los parlamentarios de la oposición y de Añetete voten favorablemente para que se pueda concretar. Hasta este momento, yo creo que no hay votos, hasta que se decidan todas las bancadas de la oposición, no están los votos”, sentenció.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, manifestó que, si hoy no se presenta el libelo acusatorio, será la próxima semana, en tanto se trabaja en su elaboración, en etapa conclusiva, ya que prácticamente está terminado. Lo particular en esta ocasión es que, según indicó la legisladora, el material completo tiene 3.000 páginas, debido a que se adjuntan documentos que sustentan la gran cantidad de causales para el juicio político, por mal desempeño de funciones, en acción y omisión.

“El libelo está prácticamente terminado, tiene más de 3.000 fojas de documentaciones que prueban todas y cada una de las causales que vamos sosteniendo con robustez, la pertinencia de la salida de la fiscala porque deshonró el cargo”, aseveró.

La bancada llanista, liderada por el diputado Édgar Ortiz, afín al cartismo, anunció que darán un posicionamiento recién cuando retorne el senador Llano de los Estados Unidos y luego de leer el libelo.

“Entonces, vamos a darles un tiempo. Ellos dieron un plazo, el domingo vuelve el líder de su movimiento, Blas Llano, vuelve del exterior y antes del domingo no va a poder ser. Tenemos que respetar ese plazo y después, digan lo que digan, creemos que esa discusión se tiene que llevar al pleno”, apuntó Kattya González.

Para aprobar el juicio político se necesita una mayoría de dos tercios, es decir, si están presentes los 80 diputados, se requieren de 53 votos como mínimo.

Hasta el momento, la oposición tiene 29 votos, si no hay fugas. Sumando los 18 de Colorado Añetete o Fuerza Republicana, alcanzan 47 votos, por lo que se necesitan como mínimo de seis llanistas.

La principal acusación es que el Ministerio Público no actuó de oficio ante las denuncias del ministro del Interior Arnaldo Giuzzio sobre un esquema de contrabando de cigarrillo y lavado de dinero que involucra a Horacio Cartes.

En el último juicio político, en mayo del 2020, solo 10 liberales votaron a favor del juicio político de Sandra Quiñónez. Fue salvada por el pleno de colorados aliados a la mayoría liberal.

Las causales eran cuatro, encabezadas por el caso de privilegio al empresario del Grupo Cartes, Karim Salum, para no cumplir la cuarentena; falta de acción ante las irregularidades en la construcción del Metrobús; la deficiente investigación en el caso Curuguaty y la no clarificación de la muerte de Rodrigo Quintana.



