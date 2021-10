El vicepresidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, charló en Urbana al Máximo (106.9 FM), en donde expuso su posición acerca del futuro en la institución azulgrana que tendrá elecciones para elegir al nuevo presidente y comisión directiva en el mes de enero del 2022.

“No hay que vender espejitos. Cerro Porteño no es fácil de mantener, el estatuto protege a la entidad. Es un club democrático, ya hay tres candidatos, no sé si habrá cinco o seis después. La realidad es que Cerro Porteño no es fácil como cree la gente”, refirió el dirigente.