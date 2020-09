No fiscalizaban financieras porque estaban supuestamente en regla

Tras un megaoperativo en el Departamento de Amambay, en el que lograron detener a cuatro personas que conformaran un esquema de lavado de dinero y narcotráfico, se sospecha que las casas de cambios allanadas no eran fiscalizadas por la Superintendencia del Banco Central del Paraguay, porque sus documentos cumplían con las reglas.

Según intervinientes, miembros del clan Morínigo-García blanqueaban dinero producto del narcotráfico no sobrepasando el máximo establecido por ley, a través de las casas cambiarias Zafra Cambios y Uniexpress SA y así no alertar con los movimientos que hacían y estas no eran inspeccionadas por el departamento encargado del BCP.

No solo se lavaba dinero por medio de las casas, sino que también estarían involucradas una veterinaria y la concesionaria Alfacom Automotores, la cual es también investigada, por operaciones sospechosas, ya que habría vehículos de alta gama, cuya compra/venta estaba vinculada al blanqueo.

EN CONJUNTO. Luego de un año de investigación, se aliaron la Policía Federal, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Deny Yoon Park, para realizar el operativo Status, con más de 50 allanamientos a nivel internacional con el Brasil.

Según informaron, el país vecino había pedido ayuda a la Seprelad para investigar al clan que operaba desde Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, y se le proveyó todo lo que necesitaban. Además, fue un trabajo coordinado con el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) del Brasil, logrando descubrir que la organización criminal tenía bienes por valor de G. 274.000 millones (USD 40 millones).

IMPUTADO. Según confirmaron desde la Fiscalía, el paraguayo detenido, Julio César Duarte, accionista de la casa de cambios Zafra, se presentó anoche en la Fiscalía a declarar y sería imputado en los próximos días por tráfico de drogas, lavado de dinero y organización criminal.

Mientras tanto, los tres brasileños y líderes del clan, Emidio Morínigo Ximénez (líder), y sus hijos, Jeferson García, (jefe operativo) y Kleber García, ya fueron expulsados al Brasil y puestos a disposición de la Justicia brasileña en la tarde del viernes.

El clan estaba en la mira del Brasil desde el 2014 y hasta la fecha han sido detectados que se movió 19 cargamentos de cocaína, que totalizaron una cantidad aproximada de 3 toneladas. En el país vecino se traficaba la droga y era en nuestro país donde lavaban el dinero, supuestamente..