No existe voluntad política para tratar el desafuero de Rivas

Agregó que tampoco hay un compromiso de la Justicia para resolver rápidamente las acciones planteadas por la defensa de Rivas, quien está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Las acciones de Rivas son al mero propósito de dilatar el proceso, según la legisladora encuentrista.

“En realidad, en primer lugar, nunca debió suspenderse el tratamiento del desafuero. El hecho que haya apelado la imputación para evitar su desafuero no es un motivo suficiente para frenar el tratamiento. Si existe voluntad política, se podría tratar el próximo miércoles”, aseguró González.

Sin embargo, advirtió que no se apresurarán en solicitarlo ante el pleno, porque en caso que no haya los votos para despojar a Rivas de sus fueros esto sí trabaría el procedimiento judicial contra el diputado de Honor Colorado. “Queremos hacer una exhortación al Poder Judicial para que ponga en orden ese expediente, puede rechazar in límine la acción de inconstitucionalidad. Es una acción dilatoria. Además, una acción de inconstitucionalidad no suspende la notificación que tendría que haber hecho el Juzgado a la Cámara. Yo considero que nunca se debió cajonear esto”, señaló la parlamentaria.

Táctica. Por otro lado, González reiteró que algunos diputados de la oposición estuvieron conversando con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, para que el punto referente a Rivas sea tratado en la reunión del día martes. “En el caso que no haya dictamen, eso tampoco es obstáculo para que se trate el desafuero. Falta voluntad política y compromiso del Poder Judicial. El Ministerio Público tiene que urgir a la Corte para que el proceso no se dilate”, insistió González.

Igualmente, ante el embrollo jurídico que planteó el diputado Tomás Rivas para evitar su desafuero, el Partido Patria Querida (PPQ), junto a las demás bancadas opositoras están analizando qué estrategia utilizar para poder tratar el pedido de desafuero la próxima semana.

De hecho, el diputado Sebastián García, del PPQ, indicó que se puede analizar el mismo pedido del año pasado. “Basada en esa nota podemos actuar”, manifestó. Agregó que Rivas está accionando en una instancia judicial, pero que el pleno de todas maneras puede adoptar una medida política para despojarlo de sus fueros.