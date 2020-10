El ex presidente del Olimpia Marco Trovato, en diálogo con el programa El que avisa no traiciona por Monumental (1080 AM), expuso detalles de la lucha ante la FIFA por la sanción que lo obligó a dejar la presidencia de Olimpia.

“No existe el cheque físico, solo una foto, fue lo que se entregó, lo que nuestros peritos confirmaron que está adulterada, qué prueba puede ser una foto que está adulterada”, apuntó el dirigente.

Trovato además refirió: “En la denuncia habla de un cheque del 18 de octubre del 2019, y de marzo a julio no hemos recibido nada de ese supuesto cheque y nuestra sorpresa fue que tenía fecha del 18 de octubre del 2018 y ahí empiezan a surgir un montón de preguntas”, agregando: “Lo más llamativo de todo esto es que está en la denuncia que presentamos a la FIFA es la ubicación GPS que es la casa del presidente de APF (Robert Harrison)”.

“Todo el caso se cae porque ellos dicen que supuestamente se amañó. Si fuera tan fácil ganar en el fútbol paraguayo pagando 25 millones de guaraníes, para qué demonios contratamos jugadores de la jerarquía del plantel de Olimpia”, refirió Trovato con relación a la denuncia que desembocó en la sanción de por vida de parte del órgano internacional.

El ex mandamás decano argumentó acerca de su denunciante Édgar Troche: “Conocer o cruzarte con una persona por mi cargo es muy común, pero tener su número, un chat o una conversación no tengo nada, que fue lo que peritaron ambos, el de la Fiscalía de Delitos Informáticos y el español que contratamos y no encontraron nada. Cuando presentan la denuncia en FIFA en marzo ahí me entero de la existencia de esta persona”.

DIRECTO. Trovato fue contundente al formular los puntos que no fueron tenidos en cuenta por FIFA antes de emitir la sentencia: “Toda la documentación la hemos entregado, lo cual tampoco ellos no analizaron ni han preguntado, no solo entregado material de foto y video, sino material firmado por escribanía de la persona que estuvo sentada en esa reunión en donde declara que una persona del club Libertad le compra el teléfono a Édgar Troche para incorporar mensajes falsos”.

El dirigente sumó también: “Tenemos un trabajo que se está haciendo con el equipo jurídico a nivel de FIFA y en TAS, porque el proceso en FIFA es un viacrucis que nos puede congelar durante años y ahí debemos de ir al TAS, vamos a preguntarles a todos por qué no tuvieron en cuenta las pruebas que presentamos”.

SIN ENEMIGOS. Marco Trovato analizó de dónde puede venir el complot en su contra: “Yo no tengo problemas personales, familiares, económicos o empresariales con nadie en Paraguay. Llegamos a la conclusión de que molesta mi tipo de conducción y liderazgo en el Olimpia, el éxito del club y lo que hicimos para que se ponga fuerte y la línea de discurso para mejorar el fútbol paraguayo que siempre tuve, de proponer el VAR, el fair play, que eran en pro del fútbol paraguayo, como jugar de mañana o jugar fuera del país, que vuelva el fútbol después de la pandemia ante la negación de otros. Esta gente que cree que me quiero meter en política está equivocada”.