“No es todos contra Olimpia, sino Trovato contra todos”

“Siempre suelo escuchar que dicen: ‘Todos contra Olimpia’ y no es así. Es él (Trovato) u Olimpia contra todos, porque estamos detrás de una línea, para eso se hace la visita de los médicos, las medidas y se llega a un consenso”, expresó el mandamás del Legendario en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM). Acosta reveló que suele hablarle a Trovato, pero no sabe hasta que punto llegan sus palabras: “Te habla, a lo mejor uno no sabe si va a tener sinceridad. De esta forma, como quiere llevar las cosas, se equivoca”.

Toda esta reacción es a raíz del protocolo de salud que hizo Olimpia y el pedido de sus jugadores a la APF para volver a los entrenamientos, antes que cualquier otro club de Primera División.

Por último, Acosta habló del estadio Rogelio S. Livieres y la probabilidad que no supere los estándares que la inspección de canchas le pida para la vuelta al fútbol: “Trataremos de llenar los requerimientos de la APF, capaz con carpas de vestuarios y si no, probablemente iremos al Defensores del Chaco”, dijo.