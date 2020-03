“No es momento”, indica Derlys Ayala

El corredor, único clasificado con marca para la cita ecuménica, expuso en su cuenta de Facebook: “Cuando me hacen la pregunta que todos están hablando en este momento en el ambiente deportivo: Si deberían o no de postergar los Juegos Olímpicos. Yo les digo de todo corazón, en este momento lo que menos pienso es en los Juegos, ahora lo que más me preocupa es cómo vamos a estar en unos meses con todo lo que está pasando y todo lo que se viene”.

Ayala, que había competido con registro A en Río de Janeiro 2016, también agregó: “Mi país está luchando, y hay personas que no están ayudando y así la lucha se hace difícil. Solo me queda tener mucha fe en que todo esto va a pasar y luego podré pensar en unos Juegos Olímpicos”.

Otra guaraní que clasificó a la cita es la ciclista Agua Marina Espínola.